Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerinde kar etkisini gösteriyor. İllerde karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmalarını yürütüyor. Yollarda güvenlik önlemleri alan karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Zonguldak ve Bartın 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.