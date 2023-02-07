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Niğde'de kar nedeniyle hamile ve engelli kamu çalışanlarına 3 gün izin verildi

Niğde Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engellilerin 10 Şubat'a kadar idari izinli olduğunu bildirdi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte yoğun kar ve buzlanma devam ediyor. Meydana gelecek olumsuzlukları önlemek amacıyla kent genelinde kreş ve anaokulu çağında çocuğu olan anneler ile engelli ve hamile kamu çalışanları 10 Şubat'a kadar idari izinli sayılacak. Niğde 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

12:34 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Niğde 5 günlük hava durumu

Niğde 5 günlük hava durumu

#Niğde
#kar
#hava durumu
#meteoroloji
#kamu
1 saat önce
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Niğde'de kar nedeniyle hamile ve engelli kamu çalışanlarına 3 gün izin verildi
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