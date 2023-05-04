14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında oy verme işlemi 27 Nisan itibariyle başladı. 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erecek. 4 Mayıs itibariyle yurt dışı ve gümrük kapılarında kulanılan seçmen sayısı 1 milyon 138 bin 743 oldu. Peki Yurt dışı oylarda son durum ne? Yurt dışında kullanılan oylar nasıl dağıtılıyor? Yurtdışı oylar en çok kime gidiyor? İşte yurt dışı seçim sonuçları aday ve partilerin oy oranları.