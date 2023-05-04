Niğde seçim sonuçları
14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri gerçekleşecek. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimi için sandık başına giderek oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan yarışacak. Niğde seçim sonuçları için gözler Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı oy oranlarında olacak. YSK verilerine göre Niğde 3 milletvekilini Meclis’e gönderecek. 2018'de yapılan seçimde 3 milletvekili çıkarabilen Niğde’de 2 milletvekili AK Parti’ye, 1 milletvekili ise CHP’ye gitti. Bu seçime katılım %87,77 oranlarında gerçekleşmişti. İşte Niğde seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.
AK PARTİ NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
CEVAHİR UZKURT
YAVUZ ERGUN
İBRAHİM BALOĞLU
MEMLEKET PARTİSİ NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
UFUK TEKELİ
FEHMİ MERAL
TAYYİP ÖKMEN
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
HULUSİ KİPER
SERDAL KALEMİŞ
HÜSEYİN BABAOĞLU
YENİDEN REFAH PARTİSİ NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ALİ SELMAN IŞIK
TANER GÜMÜŞ
MEHTAP TEMELTAŞ
MHP NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
CUMALİ İNCE
EMRULLAH TÜRE
AHMET YASİN ŞENTÜRK
CHP NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ÖMER FETHİ GÜRER
SEVGİ ÖZBEK
OZAN SAKARYA
İYİ PARTİ NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MÜMİN İNAN
OLGUN EYTEMİŞ
FETDAH GÜLTEKİ
2023 seçimleri Niğde seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Niğde cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Niğde milletvekilleri burada yer alacaktır.
Niğde Cumhurbaşkanı seçim sonuçları (2018)
2018 Niğde cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 61,6’sını alırken, Niğde Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharreme İnce oyların yüzde 25,1’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 11,4’ünü, Temel Karamollaoğlu oyların yüzde 1’ini, Selahattin Demirtaş da oyların yüzde 0,6’sını, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,3’ünü aldı.
Niğde milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Niğde Cumhur İttifakı oy oranı % 64,6 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Millete İttifakı Niğde oy oranı yüzde 33,2’sini aldı. CHP Niğde’de 1 milletvekili çıkardı.
Niğde’de kazanan milletvekilleri isim listesi
24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, Niğde milletvekilleri şunlardır:
- Yavuz Ergun (AK Parti)
- Selim Gültekin (AK Parti)
- Ömer Fethi Gürer (CHP)
Niğde’de hangi parti ne kadar oy aldı? Niğde’de hangi parti kazandı?
Niğde 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
- AK Parti % 43,1
- MHP % 20,8
- CHP % 20,2
- İYİ Parti % 11,8
- HDP % 1,7
Niğde seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
AK Parti Niğde Belediye başkan adayı Emrah Özdemir oyların % 37,13’ünü alırken, İYİ Parti adayı Mümin İnan ise oyların % 28,12’sini aldı.
Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1
Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli (24 Haziran 2018)
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.
Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli (24 Haziran 2018)
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.