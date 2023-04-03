Aile Destek Paketi Nisan ayı ödeme tarihleri araştırılıyor. Aile Destek Paketi ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine her ay veriliyor. Aile sosyal yardım parası ödeme tarihi de Nisan ayıyla beraber sorgulanmaya başladı. 12 ay boyunca hesaplara geçecek ve Temmuz ayına kadar devam edecek ödemeler e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Peki Aile Destek Nisan ayı ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?

NİSAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ PROGRAMI NE ZAMAN YATACAK?

Aile destek yardımı Nisan ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık daha önce yaptığı açıklamada " Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL’ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL’ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL’ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL’ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL’ye yükseldi. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız." açıklamasında bulunmuştu.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.







