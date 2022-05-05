nisan-ayi-enflasyon-orani-2022-nisan-enflasyon-orani-ne-zaman-aciklanacak

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Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi nisan ayı enflasyon oranı. Enflasyon oranının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı oldukça sorulan sorular arasında. Nisan enflasyon oranı mayıs ayı içerisinde belirtilen tarihte açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon beklentisi hakkında yapmış olduğu açıklamada ‘Enflasyon tahminimiz 2022 yılı sonunda yüzde 42,8, 2023 yıl sonunda yüzde 12,9 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,3 seviyelerine tekabül etmektedir.’ ifadelerini kullandı. Peki, nisan enflasyon oranı nedir? Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte haberin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Nisan ayı enflasyon oranı: ​2022 Nisan enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
​2022 Nisan enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Nisan ayı enflasyon oranı oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Her ay düzenli olarak araştırılan enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılıyor. Nisan enflasyon oranı ise bugün açıklanacak. İşte detaylar...

Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

  • Enflasyon oranı 5 Mayıs tarihinde açıklanacak. Açıklama saat 10:00’da yapılacak.
  • Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarını nisan ayında açıkladı. Mart'ta enflasyon yüzde 61.14 oldu. TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %29,88 artış gerçekleşti.
  • Yıllık en düşük artış %15,08 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %26,73 ile eğitim, %26,95 ile giyim ve ayakkabı ve %34,95 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %99,12 ile ulaştırma, %70,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %69,26 ile ev eşyası oldu.
  • Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Mart ayında en az artış gösteren ana gruplar %1,78 ile giyim ve ayakkabı, %1,84 ile konut ve %2,78 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %13,29 ile ulaştırma, %6,55 ile eğitim, %6,04 ile lokanta ve oteller oldu.

Enflasyon beklentisi hakkında yapılan açıklama

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yılının 2'nci Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu. Ardından enflasyon tahminlerini paylaşan Kavcıoğlu, "Temel varsayımlarımız ve kısa vadeli öngörülerimiz çerçevesinde, para politikası duruşunun sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda belirleneceği bir görünüm altında, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla enflasyonun kademeli olarak azalacağını ve hedeflere yakınsayacağını öngörüyoruz. Tahminlerimize ilişkin belirtmek istediğim önemli bir unsur da tahmin aralıklarımıza ilişkindir. Enflasyon yükseldikçe enflasyon beklentilerindeki dağılım açılmakta, dolayısıyla enflasyonun tahmin edilebileceği aralık genişlemektedir. Bu durum tahmin patikamıza yansıtılmıştır. Bu çerçevede, enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 42,8, 2023 yıl sonunda yüzde 12,9 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,3 seviyelerine tekabül etmektedir. Böylece, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 19,6 puanlık güncellemeyle yüzde 23,2’den yüzde 42,8’e yükselttik" diye konuştu.

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