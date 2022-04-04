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Nisan Ayı Kira Artış Oranı Kaç?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay açıklanan enflansyon oranına göre Nisan ayı kira artış oranı belli oldu. Geçtiğimiz ay kira artış oranı 3 Mart tarihinde açıklanan şubat ayı rakamlarına göre belirlenmiş, kira artış oranı %25,98 olmuştu. Peki, Nisan ayı kira artış oranı kaç? İşte 2022 nisan kira artış zam oranı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nisan ayı kira artış zammı hesaplama: TÜİK Nisan kira artış oranı ne kadar oldu?
nisan ayı kira artış oranı 2022

Mart ayında yıllık enflasyonun yüzde 54,44'den yüzde 61,14 olduğu açıklanmıştı. TÜİK'in açıklamasına göre Nisan ayı kira artış zam tutarı da belli oldu.

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ZAM ORANI NE KADAR?

Mart ayı enflasyon oranı yüzde 5.46 artış gösterdi ve olarak açıklanmasının ardından, kira artış oranları da belli oldu. Nisan ayı kira artış oranı %29,88 olarak belirlendi.

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

NİSAN AYI TÜFE Kira Artış Oranı: %29,88 (Nisan 2022 döneminde yapılacak kira artışı için TÜİK'in Mart 2022 TÜFE verisi kullanılmaktadır.)

Kira Artış Tutarı: 597,60 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 2.597,60 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 31.171, 20 TL

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