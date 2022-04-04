Nisan Ayı Kira Artış Oranı Kaç?

Mart ayında yıllık enflasyonun yüzde 54,44'den yüzde 61,14 olduğu açıklanmıştı. TÜİK'in açıklamasına göre Nisan ayı kira artış zam tutarı da belli oldu.

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ZAM ORANI NE KADAR?

Mart ayı enflasyon oranı yüzde 5.46 artış gösterdi ve olarak açıklanmasının ardından, kira artış oranları da belli oldu. Nisan ayı kira artış oranı %29,88 olarak belirlendi.

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

NİSAN AYI TÜFE Kira Artış Oranı: %29,88 (Nisan 2022 döneminde yapılacak kira artışı için TÜİK'in Mart 2022 TÜFE verisi kullanılmaktadır.)

Kira Artış Tutarı: 597,60 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 2.597,60 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 31.171, 20 TL

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