Küresel finans sistem, ekonomik büyümeyi sürdürmek, düşük enflasyon hedefine ulaşmak ve finansal istikrarı korumayı temel hedef olarak belirlemektedir.Peki, birbirleriyle çelişebilecek vemakro ekonomik performansın en önemli göstergelerinden olan ekonomikbüyümenin sürdürülebirliği, düşük enflasyon hedefi ve finansal istikrar üçlemiaynı anda gerçekleşir mi?SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK BÜYÜMEKovid-19 öncesi dönemde, finansal sistemin önemliaktörlerinden alan bankalar ekonomik büyümeyi sürdürmek, istihdamı