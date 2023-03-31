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Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Nisan ayı kira artış oranı, şubat ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli olacak. TÜİK tarafından açıklanan şubat ayı enflasyonuyla birlikte TÜFE rakamları da netleşti. Gözler şimdi Mart ayı verilerinde. Peki, Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu, belli oldu mu?

13:29 . 31/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Nisan kira artışı

Nisan kira artışı

2023 Nisan ayı kira artış oranı belli olacak. TÜİK’in açıklayacağı TÜFE ile Nisan kira zammı ortaya çıkacak. Aylık enflasyon verisi kira artışında belirleyici parametre oluyor.

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

Nisan ayı kira artış oranında yüzde 25 sabit zam uygulanacak. Geçtiğimiz yıl getirilen uygulamaya göre ev sahiplerinin yapabileceği zam miktarı belirlenmişti. 1/7/2023 tarihine kadar yapılan konut kiralarına dair sözleşmelerde kira bedelinin artış oranı yüzde 25’i geçemeyecek.

Nisan ayında kira sözleşmesi yenilenecek vatandaşların kirası yüzde 25 artacak.

Örneğin, 5.000 TL kirası olan bir kiracının Nisan ayında kirası 6.250 TL olacak.

6.000 TL kirada ücret 7.500 TL’ye çıkacak.

8.000 TL kirası olan bir evin Nisan 2023’te kirası 10.000 TL olacak.

MART ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, mart ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor. Her ay başında açıklanan enflasyon verileri için tarih belli oldu.

Buna göre; Mart ayı enflasyon verileri 3 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.



#nisan
#kira artış oranı
#tüik
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