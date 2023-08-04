Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme turunda Zimbru’yu eledi ve bir üst tura yükseldi. 3. turda rakibi NK Maribor oldu. Yaşanan gelişme sonrası birçok taraftar ‘NK Maribor nerenin takımı, kadrosunda kimler?’ sorusunu sormaya başladı. İşte takım hakkında tüm detaylar.

NK MARİBOR NERENİN, HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

NK Maribor, Slovenya'nın Maribor şehrinde bulunan profesyonel futbol kulübüdür. Kulüp, Slovenya'nın en üst düzey futbol ligi olan PrvaLiga'da mücadele etmektedir. NK Maribor, Sloven futbolunun en başarılı ve köklü kulüplerinden biridir.

NK Maribor, 1960 yılında kurulmuştur ve o tarihten bu yana Sloven futbolunda önemli bir yer edinmiştir. Kulüp, Slovenya PrvaLiga'da birçok şampiyonluk yaşamış ve ülkesini Avrupa kupalarında temsil etme başarısı göstermiştir.

Maribor Ljudski vrt Stadyumu, NK Maribor'un ev sahibi olduğu stadyumdur ve 12,702 seyirci kapasitesine sahiptir.

NK MARİBOR BAŞARILARI NELER?

NK Maribor 1960’dan bu yana 16 Slovenya lig kupası kazanmış ve 9 Slovenya kupası kazanmıştır. Toplamda 25 kupası bulunmaktadır.

NK MARİBOR KADROSUNDA KİMLER VAR?











