3 Eylül Cumartesi günü nöbetçi noterler bügün çalışıyor mu?

Nöbetçi noter çalışma saatleri ülke genelinde tasdik ve alım satım işlemlerinin yavaşlamasının ardından öne çıkan konulardan biri oldu. Vekaletname başta olmak üzere alım satım ve tasdikleme gibi alanlarda çok önemli bir yere sahip olan noter sisteminde alt yapı çalışmaları nedeniyle sistem arızası meydana geldi. Noterler Birliği'nden yapılan resmi açıklamada, 3- 4 Eylül 2022 tarihlerinde de Nöbetçi noterlik faaliyetine ara verileceği duyuruldu.

Nöbetçi noterler bugün açık mı?

Türkiye Noterler Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Nöbetçi noterlik faaliyetine, Birliğimizin Noterlik Bilgi Sistemi kapatılarak, Noterlik Bilgi Sistemi Web (NBS Web) uygulamasına geçileceğinden zorunlu olarak yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle 27-28 Ağustos 2022 ile 3- 4 Eylül 2022 tarihlerinde ara verilmesi Adalet Bakanlığından talep edilmiş olup,

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Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 16/08/2022 tarihli E.98192251.151.04.2022-67/10499/23915 saylı cevabi yazıları ile;

Noterler açık mı Yarın (3 Eylül) nöbetçi noterler çalışıyor mu Noterler Birliğinden alt yapı çalışması duyurusu

Birliğimiz Noterlik Bilgi Sistemi Web (NBS Web) uygulamasına geçileceğinden altyapı çalışmaları nedeniyle belirtilen tarihlerde nöbetçi noterlik faaliyetlerine ara verilmesi Bakanlıkça uygun görülmüştür. Ancak ara vermenin iş ve ticaret hayatını aksatmaması için konu hakkında kamuoyunun hızlı ve etkin biçimde bilgilendirilmesi de istenmiştir.

Birliğimizin talebi ve gerekçeleri doğrultusunda 27-28 Ağustos 2022 tarihlerinde, 3-4 Eylül 2022 tarihlerinde Nöbetçi noterlik faaliyetlerine ara verilecektir.

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Noter sistemi ne zaman düzelecek?

4 Eylül tarihinden sonra noter sisteminin 5 Eylül Pazartesi günü düzelmesi bekleniyor.

Nöbetçi noter çalışma saatleri

Özellikle hafta sonu araç alım-satım yapmak isteyen vatandaşlar büyük kolaylık sağlandı. 2022 yılı itibarıyla nöbetçi noterler, cumartesi ve pazar günleri 10.00-16.00 saatleri arasında çalışıyor.

Noter çalışma saatleri sabah, öğle arası, mesai bitimi

Noterler hafta içi her gün mesaiye saat 09.00'da başlıyor ve öğle tatili olan 12.30'a kadar çalışmaya devam ediyor.

Öğleden sonra saat 13.30'da tekrar mesaiye başlayan noterler, akşam kapanış saati olan 17.00'ye kadar çalışıyor.

Noter ücretleri ne kadar?

* Noter vasiyetname ücreti: 313,53 TL

* Noter çeviri ücreti: 157,30 TL

* Noter yazı ücreti: 9,50 TL

* En düşük noter ücreti: 6,93 TL

* Noterde defter onaylama ücreti 100 sayfaya kadar: 2,97 TL

* Noter bildirim ücreti her yazı için: 2,97 TL

* Noter emanet ücreti: 21,95 TL

* Noter tescil ücreti her sayfa için: 2,97 TL

* Noter karşılaştırma ücreti: 9,50 TL

* Noterde defter onaylama ücreti 100 sayfayı aşan: 1,11 TL

* Noter yol ücreti her gün için: 37,65 TL

* Noter imza sirküleri ücreti: 147 TL

Nöbetçi noterlik uygulaması nedir?

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği'nin çalışmasıyla 6 Nisan 2019'da faaliyete geçen nöbetçi noterlik uygulamasıyla aynı yılın eylül ayına kadar 265 bin 644 işlem gerçekleştirildi.

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Kısa sürede 15 milyar liralık işlem hacmi oluşurken, bunun 12,5 milyar liralık kısmının ikinci el araç satışı, 2,5 milyar liralık kısmının da ilk tescil işlemleri sonucu oluştuğu açıklandı. Nöbetçi noterliklerde yapılan 265 bin 644 işlem için devlet adına 36 milyon liralık vergi ve harç tahsil edildi.

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