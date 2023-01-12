Staj sigortası nasıl anlaşılır?

Staj döneminde bu prim ödenmediğinden sadece iş kazası, meslek hastalığı, genel sağlık sigortası primi ödendiğinden stajda geçen süre emeklilikte hesaba katılmıyor. Ne zaman ki, çalışan adına malullük, yaşlılık, ölüm sigorta koluna ait prim yatırılmaya başlanıyor, o tarihten itibaren emeklilik süresi başlıyor.

Staj sigortası

Staj sigortası kimlere yapılır?

Stajyer olarak bir kurumda çalışan kişiler iki grupta toplanabilir.

Gönüllü staj yapanlar: Okullarının tanımladığı zorunlu bir staj programı olmamasına ve bu durumun notlarına bir etkisi olmamasına rağmen mesleki anlamda daha iyi bilgi alabilmek için tatil ve boş günlerini değerlendirmek adına bir kurumda çalışan kişilerin yaptığı staj türüne denmektedir. Gönüllü staj yapanlar, stajyer sigortasına dahil edilmezler.

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Zorunlu staj yapanlar: Okul programlarının zorunlu kıldığı ve not sisteminde değerlendirilecek olan kişilerin yaptığı stajdır. Zorunlu staj yapanların sigortalı olmaları şarttır. Okullarının belirlediği aralıklarda kendilerin bulduğu ya da okulun önerdiği kurumlarda mesleğin gerektirdiği şekilde staj yapan bu kişiler sonrasında değerlendirme altına girer ve sergiledikleri performans not olarak değerlendirilir.

Staj sigortası süresi ne kadar?

Staj sigortası süresi ne kadar?

Stajyer olarak çalışan kişilerin ne kadar süre çalışmaları gerektiği ile ilgili de çeşitli sorular var. Lisans öğretiminde aranan stajların toplam süresi 60 iş günüdür. Bu 60 günün yarısı genel stajda, diğer yarısı da mesleki stajda geçmektedir. Aynı kurumda gerçekleştirebilecekleri bu ayrımı farklı birimlerde yapmak zorundadırlar.

Staj sigortam olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

Değerli öğrencilerimiz staj ve işyeri eğitimi öncesi staj yapacağınız işyerlerinin bazıları sigorta giriş belgenizi talep etmekte. E-devlet şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr/ portalından aşağıdaki açıklamaları takip ederek SGK belgenizin dökümünü alabilirsiniz.

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Staj sigortası öğrenme

Staj sigortası nasıl anlaşılır?

TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile kimlik doğrulaması yapın. E-devlet şifreniz yok ise PTT şubelerinden alabilirsiniz. Ardından otomatik olarak yönlendirileceğiniz hizmet dökümü sayfasında staj sigortanız ile ilgili bilgileri görebilirsiniz.

Staj sigorta kodu hangisidir?

Staj sigortası kodu nedir

Sigortalı olarak stajyerlik yapmak isteyenlerin girişi 07 çırak veya 19 Stajyer kodu ile girişleri yapılmaktadır. Bunun dışında tamamlayıcı eğitim gören ve stajyerlik yapmak isteyen öğrencilerin sigorta bildirimlerini Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından okul idaresine yapılmaktadır.

Staj sigortası ile normal sigorta yapılır mı?

Yasalarımızda yapılan düzenlemelerle staj yapılırken hem sigorta yapılması hem de belli bir ücret ödenmesi zorunlu hale getirildi. Ancak staj sırasında yapılan sigorta kısa vadeli sigorta kollarından olduğu için yani iş kazası ve meslek hastalığı için yapıldığı için emeklilik hesabında kullanılmıyor.

Staj e devlette görünür mü?

E-Devlet kapısına giriş yapıp hizmet dökümünü açtığımızda (daha önce sigortalı bir işte çalışmadıysanız) boş bir sayfa görünür. Fakat Tüm SGK Hizmet Dökümü ifadesine işaret koyduğumuz zaman staj çalışmalarımızı da görüntüleyip çıktı alabiliriz.

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Staj süresi borçlanılarak, emekliliğe sayılabilir mi?

Stajda geçen süreler emeklilik için borçlanılamıyor, kanun buna izin vermiyor. Hem staj süresinin emeklilikte sayılması hem de borçlanılabilmesi için kanuni düzenleme yapılması gerekiyor.

Kadın staj sürelerini borçlanır mı?

Doğum yapan kadın çalışanlar için bir ayrıcalık var ve bu durumda olanların staj süreleri emeklilikte hesaba katılıyor. Şöyle ki, kadın çalışanlar, staj süresi ile ilk sigortalı çalışmaya başladığı tarih arasında doğum yapmışlarsa doğum borçlanmasından yararlanarak emekliliklerini erkene çekebilirler.

ÖZGÜN EYT'den emekli olup olmadığımı nasıl öğrenebilirim? Emeklilik hesaplama tablosu