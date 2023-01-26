İngiltere Lig Kupası yarı final mücadelesinde Nottingham Forest evinde Manchester United’ı konuk etti. Kırmızı şeytanlar zorlu deplasmandan 3-0 galip gelerek adını finale yazdırdı. Goller dakika 6’ Marcus Rashford, 45’ Wout Weghorst ve 89’ Bruno Fernandes’den geldi. Nottingham Forest - Manchester United maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
09:27 . 26/01/2023 Thursday
Yeni Şafak
Nottingham Forest 0-3 Manchester United
İngiltere Lig Kupası’nda Nottingham Forest ve Manchester United karşı karşıya geldi. Manchester United zorlu deplasmandan 3-0 galip geldi.
NOTTİNGHAM FOREST - MANCHESTER UNİTED MAÇ ÖZETİ
Nottingham Forest - Manchester United maç özetini izlemek için
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