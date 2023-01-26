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Manchester United finale yükseldi

İngiltere Lig Kupası yarı final mücadelesinde Nottingham Forest evinde Manchester United’ı konuk etti. Kırmızı şeytanlar zorlu deplasmandan 3-0 galip gelerek adını finale yazdırdı. Goller dakika 6’ Marcus Rashford, 45’ Wout Weghorst ve 89’ Bruno Fernandes’den geldi. Nottingham Forest - Manchester United maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:27 . 26/01/2023 Thursday
Yeni Şafak
Nottingham Forest 0-3 Manchester United

Nottingham Forest 0-3 Manchester United

İngiltere Lig Kupası’nda Nottingham Forest ve Manchester United karşı karşıya geldi. Manchester United zorlu deplasmandan 3-0 galip geldi.

NOTTİNGHAM FOREST - MANCHESTER UNİTED MAÇ ÖZETİ

Nottingham Forest - Manchester United maç özetini izlemek için

#Manchester United
#İngiltere Lig Kupası
#Nottingham Forest
#yarı final
#Marcus Rashford
#Wout Weghorst
42 dakika önce
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Manchester United finale yükseldi
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