Almanya Bundesliga 17. haftasında ligin en alt sırasında yer alan Schalke 04 evinde RB Leipzig’i konuk etti. Maç Leipzig’in 6-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Dani Olmo 2 asist 1 gol ile galibiyette büyük rol oynadı. Goller dakika 7’ ve 44’ Andre Silva (2), 15’ Benjamin Henrichs, 45’ Timo Werner, 56’ Soichiro Kozuki, 83’ Dani Olmo ve 89’ Yussuf Poulsen’den geldi. Leipzig aldığı bu galibiyetle 32 puanla 2. sırada yer aldı. Schalke 04 - Leipzig maç özetini izlemek ve Almanya Bundesliga güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.