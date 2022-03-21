Kimlik yenileme 2022: Yeni Nüfus Cüzdanı nasıl alınır?

Nüfus cüzdanı nasıl yenilenir? Nüfuz cüzdanı değiştirmek için gerekli evraklar nelerdir? Kimlik değiştirme ücreti ne kadardır?

İçişleri Bakanlığı yapmış olduğu duyuruda eski nüfus cüzdanlarının 2023'e kadar yenilenmesi gerektiğini açıklamıştı. Resmi işlemler için gerekli olan yurt içi ve yurt birçok kurumda yanımızda bulundurmamız gereken kimlikleri nasıl yeniletebiliriz? Nüfus cüzdanı nasıl ve nereden yenilenir? Nüfuz cüzdanı değiştirmek için gerekli evraklar nelerdir? Kimlik değiştirme ücreti ne kadardır? İşte haberin detayları...

Nüfus cüzdanı yenileme randevusu nasıl alınır?

Yeni kimlik almak için randevu şartı var. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi sitesi olan https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden bağlı olunan kurum için randevu alınabilir. İnternetten almak istemeyenler için telefon seçeneği de bulunuyor. Telefon ile Alo 199 arayarak randevu oluşturulabilir.

Nüfus cüzdanı yenileme için gerekli evraklar nelerdir?

Kimlik yenileme işlemi için bazı evrakların Nüfus Müdürlüğüne giderken götürülmesi gerekiyor. Bu evrakların randevu saatinden önce tamamlanması ve randevu saatine götürülmesi şart. Aksi taktirde kimlik yenileme işlemi yapılamaz. Yeni nüfus cüzdanı için gerekli belgeler;

Nüfus cüzdanı/kimlik kartı, aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi

Bir adet biyometrik fotoğraf

Kimlik değiştirme ücreti ne kadardır?

Doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 37,50 TL REKLAM Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 37,50 TLNüfus Cüzdanı kayıp bedeli:37,50 TL

kayıp bedeli:37,50 TL Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 75,00 TL

Kimlik yenileme ücreti nereden yatırılır?

Kimlik yenileme ücreti 5 şekilde yatırılabilir. Bunlar şu şekildedir:

Vergi Dairesi Müdürlüklerinden,

Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr/ internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla,

Gelir İdarisi Başkanlığına ait web sayfasından

https://alo199.nvi.gov.tr/ ve https://randevu.nvi.gov.tr/ internet adresinde belirtilen anlaşmalı bankalardan

PTT Şubelerinden yatırılabilmektedir.

Yeni kimlik ne zaman elime ulaşır?: 2022

Başvuru işleminin ardından yeni kimlik kartı belirtilen adrese ve kişiye PTT aracılığı ile teslim edilir. Teslimat ortalama bir hafta içerisinde tamamlanır.