Emekliye yapılacak 3 aylık zam netleşti! Emekli maaşları ne kadar artacak? Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranları ile ilgili son gelişmeleri takip ediyor. TÜİK, bugün eylül ayı enflasyon oranını da açıkladı. TÜİK'in açıklamasının ardından 3 aylık zam oranı da netleşmiş oldu. Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının ardından emeklilerin 2023 Ocak ayı zammı da kesinleşmiş olacak. Peki emeklinin 3 aylık zam oranı ne kadar? SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? Emekli maaşları ne kadar artacak? Kim ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...

Abone Ol