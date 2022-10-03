Emekliye yapılacak 3 aylık zam netleşti! Emekli maaşları ne kadar artacak?

Milyonlarca vatandaş memur ve emekli zammı için araştırmalara başladı. Memur ve emekli maaşı enflasyon farkı ile hesaplanıyor. Bu noktada bugün açıklanan eylül enflasyonu ile 3 aylık hesaplar ortaya çıkmış oldu. Peki, emekli zammında 3 aylık fark nasıl yansıyacak?
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş zammı hesaplama
Güncel maaş: 3500 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3747 TL
Güncel maaş: 3600 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3854 TL
Güncel maaş: 3700 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3961 TL
Güncel maaş: 3800 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4068 TL
Güncel maaş: 3900 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4175 TL
Güncel maaş: 4000 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4282 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4389 TL
Güncel maaş: 4200 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4496 TL
Güncel maaş: 4300 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4603 TL
Güncel maaş: 4400 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4710 TL
Güncel maaş: 4500 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4817 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5031 TL
Güncel maaş: 4800 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5138 TL
Güncel maaş: 4900 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5245 TL
Güncel maaş: 5000 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5353 TL
Güncel maaş: 5100 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5460 TL
Güncel maaş: 5200 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5567 TL
Güncel maaş: 5300 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5674 TL
Güncel maaş: 5400 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5781 TL
Güncel maaş: 5500 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5888 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5995 TL
Güncel maaş: 5700 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6102 TL
Güncel maaş: 5800 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6209 TL
Güncel maaş: 5900 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6316 TL
Güncel maaş: 6000 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6423 TL
Güncel maaş: 6100 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6530 TL
Güncel maaş: 6200 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6637 TL
Güncel maaş: 6300 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6744 TL
Güncel maaş: 6400 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6851 TL
Güncel maaş: 6500 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6958 TL
Güncel maaş: 6600 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 7065 TL
Güncel maaş: 6700 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 7173 TL
Güncel maaş: 6800 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 7280 TL
Güncel maaş: 6900 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 7387 TL
Güncel maaş: 7000 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 7494 TL