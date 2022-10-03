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Emekliye yapılacak 3 aylık zam netleşti! Emekli maaşları ne kadar artacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranları ile ilgili son gelişmeleri takip ediyor. TÜİK, bugün eylül ayı enflasyon oranını da açıkladı. TÜİK'in açıklamasının ardından 3 aylık zam oranı da netleşmiş oldu. Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının ardından emeklilerin 2023 Ocak ayı zammı da kesinleşmiş olacak. Peki emeklinin 3 aylık zam oranı ne kadar? SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? Emekli maaşları ne kadar artacak? Kim ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ocak 2023 memur ve emekli zammı ne olacak? Enflasyon farkına göre emekli aylığı ne kadar, kaç TL artacak?
Emekli maaş zammı

Milyonlarca vatandaş memur ve emekli zammı için araştırmalara başladı. Memur ve emekli maaşı enflasyon farkı ile hesaplanıyor. Bu noktada bugün açıklanan eylül enflasyonu ile 3 aylık hesaplar ortaya çıkmış oldu. Peki, emekli zammında 3 aylık fark nasıl yansıyacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş zammı hesaplama

Güncel maaş: 3500 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3747 TL

Güncel maaş: 3600 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3854 TL

Güncel maaş: 3700 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3961 TL

Güncel maaş: 3800 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4068 TL

Güncel maaş: 3900 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4175 TL

Güncel maaş: 4000 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4282 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4389 TL

Güncel maaş: 4200 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4496 TL

Güncel maaş: 4300 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4603 TL

Güncel maaş: 4400 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4710 TL

Güncel maaş: 4500 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4817 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5031 TL

Güncel maaş: 4800 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5138 TL

Güncel maaş: 4900 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5245 TL

Güncel maaş: 5000 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5353 TL

Güncel maaş: 5100 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5460 TL

Güncel maaş: 5200 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5567 TL

Güncel maaş: 5300 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5674 TL

Güncel maaş: 5400 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5781 TL

Güncel maaş: 5500 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5888 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5995 TL

Güncel maaş: 5700 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6102 TL

Güncel maaş: 5800 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6209 TL

Güncel maaş: 5900 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6316 TL

Güncel maaş: 6000 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6423 TL

Güncel maaş: 6100 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6530 TL

Güncel maaş: 6200 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6637 TL

Güncel maaş: 6300 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6744 TL

Güncel maaş: 6400 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6851 TL

Güncel maaş: 6500 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6958 TL

Güncel maaş: 6600 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 7065 TL

Güncel maaş: 6700 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 7173 TL

Güncel maaş: 6800 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 7280 TL

Güncel maaş: 6900 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 7387 TL

Güncel maaş: 7000 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 7494 TL

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