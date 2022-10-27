Özgün 2023 asgari ücret, emekli ve memur maaş zammı
ÖZGÜN HABERLER

2023 asgari ücret, emekli ve memur maaş zammı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini, yüzde 60,4'ten yüzde 65,2'ye yukarı yönlü güncelledi. TCMB’nin 2022 yılı sonu tahmini enflasyon rakamlarını revize etmesinden sonra lemur ve emekliler zam yılbaşında maaşlarına yapılacak zammı hesaplamaya başladı. Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak? SGK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ne kadar maaş alacak? Ocak 2023 memur zammı ne olacak? İşte yeni rakamlar ve son dakika haberinin detayları…

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ocak 2023 memur zammı ne olacak? Yeni asgari ücret, SGK, Bağ-Kur, memur emeklisi ne kadar maaş alacak?
Asgari ücret memur ve memur emekli zammı 2023

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın dördüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında, orta vadeli tahminler üretilirken, başlangıç noktası olarak iktisadi görünümü esas aldıklarını söyleyerek şunları kaydetti; Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 65,2, 2023 sonunda yüzde 22,3 ve 2024 sonunda yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir.

Asgari ücret ocakta ne kadar olacak?
Asgari ücret ocakta ne kadar olacak?

Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Ocak 2022’de asgari ücrete rekor oranda zam yapılmış, milyonlarca çalışanın maaşı yüzde 52 artmıştı. Ancak enflasyon oranlarının yıl ortasında rekor seviyelere yükselmesiyle alım gücü düşünce ikinci bir zam ihtiyacı doğmuş ve 2022’de 4 bin 253 lira olan asgari ücrete Haziran ayında bir zam daha yapılmıştı. Asgari ücretli Temmuz maaşını 5 bin 500 lira olarak almaya başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının ilk haftasında toplanması bekleniyor. Yıl sonunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek olan 2023 asgari ücret için rakamın 7 bin 500 ila 10 bin lira arasında olabileceği ifade ediliyordu.

SGK Bağkur ocak 2023 zammı
SGK Bağkur ocak 2023 zammı

SGK ve Bağkur emeklisine ne kadar zam yapılacak?

Temmuz ayında emekli zammı yüzde 42,35 oranında belirlenirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 40 artışla 2 bin 500 TL'den 3 bin 500 TL'ye yükseldi. Bu düzenleme ile 2 milyona yakın emeklinin maaşı 3 bin 500 TL'ye yükseltilmiş oldu.

Memur emekli ocak zammı
Memur emekli ocak zammı

Memur ve memur emeklisi ne kadar maaş alacak?

Memur ve memur emeklisi Ocak 2022 döneminde toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında yüzde 2,5'lik ek zam aldı. Böylece memurun kümülatif Ocak zammı yüzde 30,95 olarak gerçekleşti. Bunun yanında Temmuz zammı ile beraber memur maaşları yüzde 41,69 oranında yeniden arttı.

Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği şartları
ÖZGÜN
Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği şartları

90 bin taşeron kadroya alınacak: İşte güncel Taşeron işçi maaşları
ÖZGÜN
90 bin taşeron kadroya alınacak: İşte güncel Taşeron işçi maaşları

Yerli motor için TÜMOSAN ile görüştük

'Yerli motor için TÜMOSAN ile görüştük'

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracında ikinci üretim başladı.
Geliyorlar

'Geliyorlar'

​Polonya 'beklemede kalın' diyerek paylaştı.
Taburcu oldu

​Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Yıldırım'dan ilk açıklama: İki kaburga kırığım var.

Kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı'nın evinden​span> kalaşnikof mermileri çıkmıştı./span>

İki buçuk milyon TL'yle çıktı: Bir buçuk saat sonra fark edildi.

Beline sarılı halde bulundu.
İDDEF Afganistan'da <br>Cami Mescit ve Medrese açtı

İDDEF Afganistan'da
Cami Mescit ve Medrese açtı

​'Kardeş iyi günde değil zor günde belli olur.'

Kaynağı bilinmiyor: Herkes görmek için akın ediyor.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan kritik mesajlar.

Vatandaşları endişelendiren görüntü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.