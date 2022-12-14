2023 en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı için geri sayılıyor. Her yıl emekliler, ocak ve temmuz ayında emekli maaşı zammı alıyorlar. Emekli zammı enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. 5 aylık enflasyon farkı sonrasında gözler SKK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı tahminlerine çevrildi. Peki 2023 ocak emekli zammı ne kadar olacak, en düşük emekli maaşı kaç TL yapılacak? İşte detaylar.

2023 ocak emekli zammı

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En son kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon Kasım ayında yüzde 2,88 artarken yıllık bazda yüzde 84,39 oldu. 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04 oldu.

2022 yılı ilk 6 aylık enflasyon farkına göre memura 41,69 ve emekliye yüzde 42,35 oranında zam yapıldı. Gerçekleşecek olan enflasyonun yüzde 15 oranında gerçekleşmesi halinde memurların en az yüzde 15'lik zam alacağı tahmin ediliyor. Yüzde 15 oranındaki enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşının 6 bin 078 TL'den 6 bin 990 TL'ye yükselmesi bekleniyor. En düşük memur maaşının ise 9.105 TL'den 10 bin 470 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

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Memur emekli ocak zammı

Memur ve emekli enflasyon farkı kadar olacak?

Uzmanlar emekli maaşı zamları ile ilgili açıklamalar yapılıyorlar. Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, emekli zammı ile ilgili açıklama yaptı. Bayram; Memur ve emekliler için artışlar enflasyon farkı kadar olacak yılın ikinci alt ayın enflasyon farkı kadar. Merkez Bankası’nın beklentisi her ne kadar yüzde 60’tan 65’e yükseltilse de beklenti anketlerine göre yüzde 75’lik bir enflasyon bizi bekliyor. Yani yüzde 42.35 ilk 6 ayda alındığına göre yüzde 30 ile yüzde 35’lik bir enflasyon farkı memur ve emeklilerimize verilecektir.

En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL seviyesindedir. Hatta bununla ilgili bu tutarın asgari ücret seviyesinde olması sendikalarca talep ediliyor. Ancak en düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL üzerinde yüzde 30’luk artış olursa 4 bin 550 TL, yüzde 35’lik artış olursa 4 bin 725 TL, yüzde 40’lık artış olursa 4 bin 900 TL olacaktır.” dedi.

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Memur emekli zammı ne zaman belli olacak?

Memur ve emekli maaşı zamları, 2023 Ocak ayı itibariyle vatandaşlara duyurulacak.