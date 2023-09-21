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Memur zammında kritik gelişme! Ocak'ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur maaşlarında kritik süreç için bekleyiş devam ediyor. Ocak ayında yapılacak zam oranı ile memur maaşlarında dğeişiklik yaşanacak. Milyonlarca memur yapılacak zam oranı için açıklamaları takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emeklisinin maaşlarında yılbaşında yapılacak artış ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Ocak 2024 memur maaş zammı ne kadar yapılacak? İşte ayrıntılar...

12:01 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Memur maaşı

Memur maaşı

Memurlar ve memur emeklilerinin 2024 - 2025 yıllarındaki sosyal ve mali haklarının belirlendiği toplu sözleşme zammı netleşti. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın en düşük memur maaşına ilişkin kritik bir açıklaması sonrasında gözler memur zammı son dakika gelişmelerine çevrildi. Bu kapsamda memur ve memur emeklilerini ilgilendiren tahmini maaşlar da ortaya çıktı. İşte memur zammı son dakika gelişmeleri ile yapılan güncel açıklamalar...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK 2024?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur zammına ilişkin, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." dedi.

Emekli maaşıyla ilgili de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Işıkhan, "Çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. İktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMINDA YENİ SİSTEM!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli ve memur maaşlarının hesaplamalarında sistem değişikliği yapılacağının sinyalini verdi. Bakan Şimşek, artık emekli ve memur maaş zammı hesaplamalarının hedef enflasyon oranlarına göre yapılacağını duyurdu.

İKİ AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

Ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 9,09 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 2 ayda alacakları zam oranı kümülatif yüzde 19,5 oldu.

EYT'LİLER YIL SONU OLMADAN HAKLARINA KAVUŞACAK

EYT kapsamında 1 milyon 899 bin kişinin emeklilik işleminin yapıldığını söyleyen Işıkhan, maaşı henüz bağlanmayan EYT'lilerin yıl sonuna kalmadan haklarına kavuşacağını belirtti.

Seçim vaatleri kapsamında da pek çok düzenlemenin peyderpey hayata geçeceğini belirten Işıkhan, şöyle devam etti:

"BAĞ-KUR prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenecek. 1 milyon BAĞ-KUR'lumuzu kapsayacak. Aile Koruma Kalkanı kapsamında her ailede en az bir kişinin, gençler öncelikli olmak üzere çalışması, belirli süreyle sigorta primlerinin tamamının karşılanması sağlanacak. Ev kadınlarına isteğe bağlı sigorta kapsamında prim desteği verilecek."


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