ÖGG 113. DÖNEM SONUÇ EKRANI: 2025 Özel Güvenlik Görevlisi 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınavı sonuçları için tarih belli oldu mu?

Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınavına katılan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 9 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından belirlenen takvime göre ilan edilecek.