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ÖGG 113. DÖNEM SONUÇ EKRANI: 2025 Özel Güvenlik Görevlisi 113. dönem sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

ÖGG 113. DÖNEM SONUÇ EKRANI: 2025 Özel Güvenlik Görevlisi 113. dönem sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

16:3427/02/2025, Perşembe
G: 27/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. 9 Şubat 2025 tarihinde yapılan sınavın sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından belirlenen takvime göre ilan edilecek. Adaylar, sınav sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecek. İşte ÖGG sınav sonuçlarına dair detaylar...

Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınavına katılan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 9 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından belirlenen takvime göre ilan edilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.



ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ 2025 SINAV TAKVİMİ

114. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitim sınavı 12 Nisan 2025 Cumartesi


115. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitim sınavı 29 Haziran 2025 Pazar


116. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitim sınavı 24 Ağustos 2025 Pazar


117. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitim sınavı 19 Ekim 2025 Pazar


118. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitim sınavı 14 Aralık 2025 Pazar tarihlerinde uygulanacak.

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