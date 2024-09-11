"ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? ÖGG sınav sonuçları için açıklama geldi mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 25 Ağustos tarihinde uygulanmıştı. Peki ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? ÖGG sınav sonuçları için açıklama geldi mi?

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınav sonuçları takvime göre 13 Eylül tarihinde ilan edilecek sonuçlar ise “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” adresinden sorgulanacak.

ÖGG PUANI NASIL HESAPLANIR?