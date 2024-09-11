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ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? ÖGG sınav sonuçları için açıklama geldi mi?

"ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖGG sınav sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Sınav üzerinden günler geçmesi nedeniyle öğrencilerin sonuç beklentisi artıl gösterdi. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

16:12 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

"ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? ÖGG sınav sonuçları için açıklama geldi mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 25 Ağustos tarihinde uygulanmıştı. Peki ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? ÖGG sınav sonuçları için açıklama geldi mi?

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınav sonuçları takvime göre 13 Eylül tarihinde ilan edilecek sonuçlar ise “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” adresinden sorgulanacak.

ÖGG PUANI NASIL HESAPLANIR?

Her bir soru 1 puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Ayrıca silah farkı sınavına giren adaylara 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu yöneltildi. Bu sınav Silah farkı eğitimi almış olan adaylar tarafından yanıtlandı. Her sorunun iki puan olduğu bu sınav ise 50 puan üzerinden değerlendirilecek.

#ÖGG
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#ögg sonuçları
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