65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı, devam edecek mi? sorusu Burdur ve Aksaray Büyükşehir Belediyesi'nden gelen açıklamaların ardından merak konusu oldu. Burdur'un ardından Aksaray'dan da benzer bir son dakika açıklaması geldi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi Büyükşehirler başta olmak birçok ilde 65 yaş üstü toplu taşıma ücretsiz olarak hizmet veriyor. Burdur'da alınan karara göre 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma kaldırıldı. Karar 1 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girerken gözler diğer illere çevrildi. Peki, İstanbul'da 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı?