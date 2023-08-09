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Öğrenci akbili ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi. Alınan karar doğrultusunda öğrenci ulaşım ücretleri de artış yaşadı. UKOME toplantısında alınan karara göre, toplu taşımaya yüzde 51,52 oranında zam yapıldı. Bu noktada ise milyonlarca vatandaş İstanbul'da öğrenci akbili ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İETT İstanbulkart 2023 öğrenci metrobüs ve otobüs ücreti ile öğrenci aylık akbile kaç TL zam geldi?

12:50 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Öğrenci akbili

Öğrenci akbili

İstanbul'da toplu ulaşım ve taksi ücretlerine zam geldi. Aylık akbil ücreti de merak konusu oldu. Öğrenci ve ya tam olarak aylık akbil yapan vatandaşlar yeni fiyatı öğrenmek istiyor İşte 2023 aylık öğrenci & tam akbil fiyatı ne kadar?

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi toplu taşımaya bir zam daha yaptı.

İBB yönetimi 8 Ağustos Salı günü toplu ulaşımdaki tüm sistemlere zam yapmak için Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ni (UKOME) saat 11.00'da Zeytinburnu 1453 Sosyal Tesisleri'nde Olağanüstü toplantıya çağırdı.

Toplantıda alınan karara göre, özellikle elektronik bilet ücretleri başta olmak üzere taksi, dolmuş, personel ve öğrenci taşıma servislerine yüzde 51,52 oranında zam yapıldı.

2023 ÖĞRENCİ AKBİLİ TEK BAIM ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 51,52 oranındaki zam sonrası toplu ulaşımda tam bilet tek basım ücreti 9,90 TL'den 15 TL'ye, öğrenci basım ücreti ise 4,83 TL'den 7,32 TL'ye yükseldi.

İETT TOPLU TAŞIMA ZAMMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Toplu taşıma zammının ne zamandan itibaren geçerli olacağı ise henüz bilinmiyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.



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36 dakika önce
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