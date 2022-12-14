5500 TL öğrenci yardımı nasıl kimler alır?

Öğrencileri yakından ilgilendiren "Başarı Teşvik Programı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Erdoğan öğrenci destek ödemelerine dair yaptığı duyuruda detaylarınının aile bakanlığı tarafından açıklanacağı program için 1,5 milyar bütçe ayırdıklarını ifade etti. Öğrenci destek programına ilişkin merak edilen soruların yanıtları haberimizde.

5500 TL yardım başvurusu nasıl yapılır?

Lise üniversite öğrencileri 5500 TL desteği nasıl alır, başvurular ne zaman, şartlar neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan çocuklarına yönelik hazırlanan "Başarı Teşvik Programı"nı açıkladı. "Başarı Teşvik Programı" hakkında bilgi veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz. Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız." YÖK'ün belirlediği dünyadaki ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız. Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunu öğrencilerimiz ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına giderek iş hayatına atılacak gençlerimize de net asgari ücrete orantılı desteğimiz olacak. Yine aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarından işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor ve sanat yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Detayları aile bakanlığımız tarafından açıklanacak program için 1,5 milyar lira ayırdık."

Başarı teşvik programı nedir?

Sosyal yardım alan ailelerin devlet okulunda okuyan çocuklarına 4 yıllık üniversite kazandıkları taktirde aylık 100 lira ödeneceğini belirtildi. Bu program için 1.5 milyar lira ayrıldığını açıklayan Erdoğan ayrıca başarı destekleri sağlayacaklarını da açıkladı.

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5500 TL öğrenci yardımı başvurusu

5500 TL yardım başvurusu ne zaman nasıl yapılır?

5500 TL yardım başvuru tarihi henüz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanmadı. 5500 TL yardımı hakkında ayrıntılar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Başarı teşvik ödemesi ne kadar?

Kime ne kadar başarı teşvik ödemesi yapılacak?

Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının alacağı ödeme kapsamında, sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerine net asgari ücretin yüzde 60’ı ödenecek.

2022 net asgari ücret 5.500 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu durumda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 3.3300 TL ödeme alacak. Ancak asgari ücretin yenileneceği düşünülürse öğrenciler için hesap baştan yapılacak.

Örneğin, asgari ücret 8.000 TL olursa, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine 4.800 TL yardım yapılacak.