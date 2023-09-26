Lise ve üniversite öğrencilerine 5.500 TL destek
Teknolojik cihaz desteği ne kadar verilecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz.
18 yaşına giren tüm gençlere 1 yıl süreyle geçerli Genç Kart vereceğiz, müze, sinema tiyatro, sinemadan ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecekler." dedi.
Lise üniversite öğrencileri 5500 TL desteği nasıl alır, başvurular ne zaman, şartlar neler?
- "Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz.
- Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız."
- YÖK'ün belirlediği dünyadaki ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız.
- Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunu öğrencilerimiz ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına giderek iş hayatına atılacak gençlerimize de net asgari ücrete orantılı desteğimiz olacak.
- Yine aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarından işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor ve sanat yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Detayları aile bakanlığımız tarafından açıklanacak program için 1,5 milyar lira ayırdık."
Başarı teşvik programı nedir?
- Sosyal yardım alan ailelerin devlet okulunda okuyan çocuklarına 4 yıllık üniversite kazandıkları taktirde aylık 100 lira ödeneceğini belirtildi. Bu program için 1.5 milyar lira ayrıldığını açıklayan Erdoğan ayrıca başarı destekleri sağlayacaklarını da açıkladı.
5500 TL yardım başvurusu ne zaman nasıl yapılır?
Bakan Derya Yanık, "Başarı Teşvik Programı" ile en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim gören öğrencisi bulunan ihtiyaç sahibi hanelere, her yıl eğitim süresi boyunca aylık 300 lira destek sağlayacaklarını bildirdi
Kime ne kadar başarı teşvik ödemesi yapılacak?
- Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının alacağı ödeme kapsamında, sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerine net asgari ücretin yüzde 60’ı ödenecek.
- 2022 net asgari ücret 5.500 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu durumda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 3.3300 TL ödeme alacak. Ancak asgari ücretin yenileneceği düşünülürse öğrenciler için hesap baştan yapılacak. Örneğin, asgari ücret 8.000 TL olursa, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine 4.800 TL yardım yapılacak.
Başarı Teşvik Programı başvuru detayları neler?
Bakan Yanık, "Başarı Teşvik Programı" ile en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim gören öğrencisi bulunan ihtiyaç sahibi hanelere, her yıl eğitim süresi boyunca aylık 300 lira destek sağlayacaklarını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kanunlarla belirlenmiş şartları sağlayan ihtiyaç sahibi ve korunma altındaki öğrencilere yönelik "Başarı Teşvik Programı" ile en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim gören öğrencisi bulunan ihtiyaç sahibi hanelere, her yıl eğitim süresi boyunca aylık 300 lira destek sağlayacaklarını bildirdi.
İşe giren meslek lisesi mezunlarına destek
Yanık programla yurt içinde devlet okullarında öğrenim gören ihtiyaç sahibi ailelerin ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocuklarından, eğitim öğretim döneminde sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara, başarı sıralamasına göre en fazla net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar yılda 2 defa başarı desteği sağlayacaklarını bildirdi.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda yüzde 5'lik dilime giren öğrencilere başarı sıralamasına göre en fazla net asgari ücretin 2 katına kadar tek seferlik başarı desteği sağlayacaklarını aktaran Yanık, şöyle devam etti:
- "Lise mezunlarından, meslek edindirme kurslarına kayıt yaptırıp kursunu tamamlayanlara kurs bitiminde en fazla net asgari ücretin yüzde 25'ine kadar kurs desteği sağlayacağız. Ayrıca bu çocuklarımızın aldığı kurs doğrultusunda bir işe girmesi durumunda üç ayda bir dört defaya mahsus olmak üzere toplam net asgari ücret kadar destek sağlamış olacağız. Meslek lisesi mezunlarına, bir işe girmesi durumunda üç ayda bir dört defaya mahsus olmak üzere toplam net asgari ücret kadar desteği de biz sağlayacağız. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarında ilk 500 binde yer alan öğrencilerimize tek seferlik olmak kaydıyla başarı sıralamasına göre en fazla net asgari ücretin 3 katına kadar başarı desteği sağlayacağız."
Öğrencilere ne kadar Başarı Teşvik parası verilecek?
Bakan Yanık, "En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim gören öğrencisi bulunan ihtiyaç sahibi hanelerimize, her yıl eğitim süresi boyunca aylık 300 lira öğrenci desteği sağlayacağız." müjdesini verdi.
- Yurt içindeki üniversitelerde en az 4 yıllık yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim gören öğrencilerden eğitim öğretim döneminde not ortalaması 100'lük sisteme göre 85 ve üstü veya dengi olan öğrencilere net asgari ücret kadar, mezuniyetlerinde ise mezuniyet not ortalamasına göre fakültede ilk 5'te yer alanlara başarı sıralamasına göre en fazla net asgari ücretin 2 katına kadar başarı desteği sağlayacaklarını aktaran Yanık, "Türkiye'de otorite kurumları tarafından açıklanan ve uluslararası üniversite sıralamasında ilk 500'e giren üniversitelere yerleşmeye hak kazanan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca yol, barınma ve burs desteği sağlayacağız ve bu öğrencilerimize devlet olarak yanlarında olduğumuzu hissettireceğiz." ifadelerini kullandı.
Yanık, Türkiye'de düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Yabancı Dil Sınavı (YDS) ve benzeri ulusal merkezi sınavlara katılım sağlayacak ihtiyaç sahibi tüm öğrencilerin sınav ücretlerinin sınavlara katılmış olmak şartıyla başka herhangi bir kriter aranmadan ikişer defa karşılanabileceğine işaret etti.
Uluslararası yarışmalara katılacak ihtiyaç sahibi öğrenciler desteklenecek
Bilim, spor ve sanat alanlarındaki uluslararası yarışmalara katılacak ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrencilere, Bakanlıkça belirlenen tutarlarda destek sağlanacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:
"Özel yetenek gerektiren programlara katılım hakkı kazanan öğrencilere tek seferlik olmak üzere ortaöğretim ve üniversitede kayıt yaptırdıkları bölüme bağlı kalınarak bölüm materyallerinin karşılanmasına yönelik destek sağlayacak ve alanlarında başarılı olmaları için yanlarında olacağız. Bir eğitim öğretim yılı ya da spor sezonunda herhangi bir spor kulübünde lisanslı ve faal olarak spor hayatına katılım sağlayan öğrencilerimize, lisansı ile ilgili dalda tüm müsabakalara katılım sağlamış olmak kaydıyla yılda bir defaya mahsus ve tek bir lisans için olmak üzere net asgari ücretin yüzde 50'si kadar destek sağlanacak."