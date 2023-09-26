"Lise mezunlarından, meslek edindirme kurslarına kayıt yaptırıp kursunu tamamlayanlara kurs bitiminde en fazla net asgari ücretin yüzde 25'ine kadar kurs desteği sağlayacağız. Ayrıca bu çocuklarımızın aldığı kurs doğrultusunda bir işe girmesi durumunda üç ayda bir dört defaya mahsus olmak üzere toplam net asgari ücret kadar destek sağlamış olacağız. Meslek lisesi mezunlarına, bir işe girmesi durumunda üç ayda bir dört defaya mahsus olmak üzere toplam net asgari ücret kadar desteği de biz sağlayacağız. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarında ilk 500 binde yer alan öğrencilerimize tek seferlik olmak kaydıyla başarı sıralamasına göre en fazla net asgari ücretin 3 katına kadar başarı desteği sağlayacağız."