Öğrenciye vergisiz telefon satışının ne zaman başlayacağı, ÖTV'siz telefon, tablet ve bilgisayar sahibi olmak isteyen üniversite öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üniversite öğrencileri için vergisiz telefon, bilgisayar ve bedava internet adımlarının atıldığını açıkladı. Erdoğan'ın bir başka müjdesi de Gençlik Bankası'nın kurulacağını açıklaması oldu. Peki, vergisiz telefon satışı ne zaman, başladı mı ve kimlere verilecek?

Öğrenciye vergisiz telefon-bilgisayar satışı ne zaman?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, AK Parti seçim beyannamesinde yer alan üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar satışı için tarih araştırmaları başladı. Seçimlerin sona ermesinin ardından birçok öğrenci, vergisiz telefon satışı için gündemi yakından takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuya ilişkin açıklama yaptı. Bak, "İlk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençlere ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışma devam ediyor. Cumhurbaşkanımız yakın zamanda bilgilendirme yapacak." dedi.

Vergisiz-KDV ve ÖTV'siz telefon ve bilgisayar satışı şartları neler?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

ÖTV’siz telefon fiyatları ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi yaptığı açıklamada, üniversitelerde ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin, tek seferliğe mahsus vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alabileceğini duyurmuştu.

Lise öğrencileri vergisiz telefon alabilir mi?

Bu kapsamda yükseköğretimde öğrenimine devam eden ve başlayacak olan öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satın alabilecekler.

Vergisiz telefon fiyatları 2023 ne zaman çıkacak?

Öğrencilere vergisiz telefon satışlarının Temmuz ayında başlaması bekleniyor. Bu kapsamda milyonlarca öğrencinin iPhone 11, 12, 13, 14 ve Pro Max serilerini vergisiz olarak ciddi bir fiyat farkıyla satın alması bekleniyor.

Vergisiz telefon açıköğretim için geçerli mi?