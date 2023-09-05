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Bakan Yusuf Tekin duyurdu: Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman?

‘Öğretmen atamaları olacak mı, ne zaman?’ sorularının cevapları atama bekleyen binlerce öğretmen adayı tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, yeni öğretmen alımı için tarih verdi. Peki, 2023-2024 öğretmen ataması olacak mı, ne zaman? İşte soruların yanıtları.

11:29 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
2023-2024 Öğretmen ataması olacak mı?

2023-2024 Öğretmen ataması olacak mı?

Öğretmen atama takvimi gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Tekin, öğretmen atamaları hakkındaki soruya da yanıt verdi ve önemli bilgilerde bulundu. Peki, öğretmen atamaları yapılacak mı, ne zaman yapılacak, branş dağılımı açıklandı mı? İşte detaylar.

ÖĞRETMEN ATAMALARI OLACAK MI, NE ZAMAN, BRANJ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Yusuf Tekin öğretmen atamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin, ekim ayı içerisinde takvimi ilan edip, şubat ayı itibari ile atamaların yapılacağı açıkladı.

Branş olarak yabancı dil eğitimi, sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği gibi branşlarda ihtiyacın yoğun olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi, branş bazlı ilan edip bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz." dedi.

KAÇ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK?

Okulların normunun hesabının yapıldığını belirten Bakan Tekin öğretmen ihtiyacının yaklaşık 68 bin olduğunu ancak bu rakamın sene sonunda değişebildiğini açıkladı.

Yeni öğretmen ataması ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı ile görüştüğünü ancak takvimin yetişmediğini bahar yarı yılının başında atamaların yapılacağını belirtti.

Tekin, "Sayı söyleyemem ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim; bahar yarı yılının başında yeni bir atama grubuyla eğitim öğretim sürecine başlayacağız. Bunun anlamı şudur, Ekim ayı sonu itibariyle biz öğretmen alım takvimimizi ilan edip, branş bazlı olarak kaç kişi alınacağını ilan edip, yeni bahar eğitim-öğretim yılı başlarken, yeni arkadaşlarımızı ailemize dahil etmiş olmayı planlıyoruz." dedi.



#Milli Eğitim Bakanlığı
#Yusuf Tekin
#öğretmen ataması
12 dakika önce
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Bakan Yusuf Tekin duyurdu: Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman?