Öğretmen maaşı Temmuz 2023 zammı ile arttı. Milyonlarca emekli ve memur maaşını yakından ilgilendiren 6 aylık enflasyon açıklandı. Enflasyonda haziran ayı rakamları belli oldu. Haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 3.92 arttı, yıllık bazda TÜFE yüzde 38.21 oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 19.77 olurken, memur zammı ise yüzde 17.55 oldu. MEB bünyesinde görev yapan binlerce öğretmen Temmuz öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki TUİK açıklamaları sonrası zamlı öğretmen maaşları ne kadar oldu, kaç TL oldu?