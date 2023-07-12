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Öğretmenler için üçüncü hizmet bölgesi illeri belli oldu

2 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Adıyaman, Hatay, Maraş ve Malatya ile Antep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri 1 Eylül 2023'ten itibaren üç yıl süreyle 'Üçüncü Hizmet Bölgesi' kapsamına alındı. İşte Resmi Gazete kararının detayları.

09:22 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Depremden etkilenen il ve ilçelerden bir kısmı öğretmenler için Üçüncü Hizmet Bölgesi kapsamına alındı

Depremden etkilenen il ve ilçelerden bir kısmı öğretmenler için Üçüncü Hizmet Bölgesi kapsamına alındı

Öğretmen atamalarında yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili yönetmeliğe geçici madde eklenerek, hizmet bölgelerinde geçici süreyle değiştirilen bölgeler oldu.

Üçüncü Hizmet Bölgesi kaç yıl sürecek?

Karara göre, 6 Şubat depremlerinden etkilenen dört il ve iki ilçe 1 Eylül’den itibaren üç yıl süreyle “üçüncü hizmet bölgesi” sayılacak.

Hangi iller Üçüncü Hizmet Bölgesi kapsamında?

Resmi Gazete’de yayınlanan ve değişikliğe gidilen yönetmeliğe göre, hizmet bölgeleri geçici süreyle değiştirilen yerler şöyle:

“GEÇİCİ MADDE 9 – 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden ağır derecede etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri 1/9/2023 tarihinden itibaren üç yıl süreyle bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinin Üçüncü Hizmet Bölgesi bölümünde sayılır.”


Deprem bölgesindeki öğretmenlere tayin müjdesi: Yer değiştirme ataması yapılıyor
Deprem bölgesindeki öğretmenlere tayin müjdesi: Yer değiştirme ataması yapılıyor

Öğretmen il dışı atamalarına ilişkin beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenlere iller arası tayin hakkı tanındı. öğretmenler aralarında İstanbul olmak üzere 22 ilde yer alan eğitim kurumlarını tercih edebilecekler. MEB'den yapılan açıklamaya göre öğretmenlerin yer değiştirme talepleri, MEBBİS ekranından elektronik ortamda alınacak. Deprem bölgesinde göreve devam edecek öğretmenlerin hizmet puanları artırılacak. Peki, öğretmen iller arası tayin başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? MEB 2023 iller arası tayin sonuç sorgulama ekranı.

#Öğretmen atamaları
#Üçüncü Hizmet Bölgesi
#resmi gazete
#Milli Eğitim Bakanlığı
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