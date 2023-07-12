Depremden etkilenen il ve ilçelerden bir kısmı öğretmenler için Üçüncü Hizmet Bölgesi kapsamına alındı
Öğretmen atamalarında yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili yönetmeliğe geçici madde eklenerek, hizmet bölgelerinde geçici süreyle değiştirilen bölgeler oldu.
Üçüncü Hizmet Bölgesi kaç yıl sürecek?
Karara göre, 6 Şubat depremlerinden etkilenen dört il ve iki ilçe 1 Eylül’den itibaren üç yıl süreyle “üçüncü hizmet bölgesi” sayılacak.
Hangi iller Üçüncü Hizmet Bölgesi kapsamında?
Resmi Gazete’de yayınlanan ve değişikliğe gidilen yönetmeliğe göre, hizmet bölgeleri geçici süreyle değiştirilen yerler şöyle:
“GEÇİCİ MADDE 9 – 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden ağır derecede etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri 1/9/2023 tarihinden itibaren üç yıl süreyle bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinin Üçüncü Hizmet Bölgesi bölümünde sayılır.”