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Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla öğretmen ataması yapılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama

Öğretmen adaylarının gözü 2023 yılı öğretmen ataması için yapılacak açıklamalara çevrildi. Cumhuriyetin 100. yılında öğretmen ataması yapılacak mı? Kaç öğretmen ataması olacak? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamaları ve eğitimdeki yenilikler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

14:15 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Öğretmen ataması

Öğretmen ataması

2023-2024 Eğitim Öğretim yılına yönelik hazırlıklar hız kesmeden sürerken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, medya mensuplarıyla bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, medya temsilcilerinin sorularını içtenlikle yanıtladı ve öğretmen atamalarına dair merak edilen konularda bilgi verdi.

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK 2023?

Atanamayan öğretmenler için Bakan Tekin'den önemli bir açıklama geldi. Öğretmen sayısının artmasını çok arzu ettiğini söyleyen Bakan Tekin, bu durumun politize edilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Bakan Tekin, "Biz Bakanlık olarak hassas bir dil kullanmaya çalışıyoruz atanan ya da atanamayan bütün kardeşlerimize, bütün öğretmenlerimize, adaylarımıza, herkese kardeş muamelesi ile yaklaşmaya çaba sarf ediyoruz. Biz de mümkün olduğunca fazla sayıda arkadaşımızı istihdam etmek için çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Atanamayan Öğretmenler konusundaki soruları da yanıtlayan Tekin, şöyle konuştu:

“Millî Eğitim Bakanı olarak Bakanlık bünyesinde çalışan öğretmen arkadaşlarımızın sayısının artmasını çok arzu ederim, ama şimdi burada mevzu politize edilecek bir boyutta değil. Şimdi bu siyaset malzemesi yapılıp bütün atanamayan öğretmenleri atayacağız diyen bir siyasetçi ya Türkiye’de rakamlar hakkında bilgi sahibi değil ya da popülizm uğruna insanların kaderleriyle ve gelecekleriyle oynuyor. Şimdi atanamayan bütün öğretmenleri atayacağız demek, o gençlerin gelecekleriyle oynamak gibi bir şey. O yüzden ben bu söylemlerden politikacılarımızın kaçınmasını arzu ediyorum. Biz Bakanlık olarak zaten Sayın Cumhurbaşkanımızla sürekli konuşuyoruz. Bakın şu an hâlihazırda Bakanlık sistemindeki öğretmen arkadaşlarımın yaklaşık yüzde 80’ine yakını Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakan ya da Cumhurbaşkanı olduğu dönemde atanmış. Yani bu kadar çok Öğretmen Ataması yapılmışken, niye tekrar atama yapılmasıyla ilgili olumsuz bir tavır içerisinde olalım? Öyle bir şey yok, yeni öğretmen ataması kuşkusuz olacak. Biz Bakanlık olarak hassas bir dil kullanmaya çalışıyoruz atanan ya da atanamayan bütün kardeşlerimize, bütün öğretmenlerimize, adaylarımıza, herkese kardeş muamelesi ile yaklaşmaya çaba sarf ediyoruz. Biz de mümkün olduğunca fazla sayıda arkadaşımızı istihdam etmek için çaba göstermeye devam edeceğiz.”



#öğretmen ataması
#2023 öğretmen ataması
#cumhuriyetin 100. yılı
1 saat önce
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