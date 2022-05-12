​Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 öğretmen atama takvimi

Öğretmen adayları heyecanlar öğretmen atamalarının olacağı tarihi bekliyor. Öğretmen atamasının ne zaman yapılacağı ile ilgili son dakika açıklamaları bekleyen adaylara en son açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı Mahmut Özer konu ile ilgili yaptığı açıklamada ‘Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız.’ dedi. İşte haberin detayları sizlerle...
Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
- Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak’ spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” dedi.Henüz öğretmen atama takvimi açıklanmadı. Güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.