Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 öğretmen atama takvimi Öğretmen adaylarının en çok merak ettiği konulardan bir tanesi 2022 öğretmen atamasının ne zaman yapılacağı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmen atamaları ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Özer daha önce yaptığı açıklamada öğretmen alımı yapılacağını duyurmuştu. Peki, öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 öğretmen atama takvimi yayımlandı mı? İşte haberin detayları sizlerle...

Abone Ol