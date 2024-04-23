"Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması branş ve kontenjanlar belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde boş kadrolara atanmak için bekleyen öğretmenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde geldi. Geçtiğimiz mayıs ayında 45 bin öğretmen atması yapan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024 yeni atama takvimi personel.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanacak.
Öğretmen atamalarına ilişkin tarih ve kadro branş dağılımı bilgisi henüz bulunmuyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz. Bu hafta gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısına dair resmî açıklama gelmedi. Önümüzdeki Kabine Toplantılarında gündeme gelmesi beklenen konuların başında geliyor.
2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasının ardından öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı.
Tekin, geçtiğimiz aylarda yeni öğretmen atamalarına ilişkin şu açıklamada bulunmuştu;
2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.
Geçen yıl yapılan atamalarda branş dağılımı şöyleydi;
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.