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MEB öğretmenlerin il dışı atama başvuruları bugün sona eriyor

MEBBİS öğretmen il dışı yer değişikliği başvuru ekranı 28 Temmuz tarihinde erişime açıldı. Gerekli şartları taşıyıp başvurularını yapan binlerce öğretmenin yanı sıra henüz başvuru yapmayan öğretmenler de belirlenen son tarihi öğrenmek istiyor. Peki, öğretmenlerin il dışı atama başvuruları ne zaman bitecek?

12:58 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Öğretmen atama

Öğretmen atama

Öğretmen il dışı ihtiyaç listesi ve kontenjanları bilgisi ile başvurular devam ediyor. meb.gov.tr adresinden yapılan açıklamaya göre öğretmenlerin il dışı atama başvuruları MEBBİS ekranı üzerinden ya da personel.meb.gov.tr adreslerinden alınacak. Başvurular için son tarih merak kazandı.

ÖĞRETMEN İL DIŞI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

MEB duyurusuna göre iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları 28 Temmuz 2023 tarihinde başladı ve 2 Ağustos 2023 tarihinde saat 16.00'da sona erecek.

ÖĞRETMEN İLLER ARASI TAYİN BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

Atamalar öğretmenlerin tercihi dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, 41’inci seçenek olarak ise bir il tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.

ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI YER DEĞİŞİKLİĞİ KONTENJANLARI

Öğretmenlerin iller arası yer değişikliği kontenjanları 2023 belli oldu. Kontenjan listesi https://personel.meb.gov.tr/ üzerinden öğrenilebilecek.



#öğretmen ataması
#öğretmen il dışı atama
#meb
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