Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin 22 il kapsamında iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu"nun yayımlandığı bildirildi.

MEB Öğretmen iller arası tayin başvuruları ne zaman?

Duyuruya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır derecede etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde öğretmen kadrolarında görev yapanların, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği işlemi için 5-7 Temmuz'da başvuruları alınacak. Atamalar ise 10 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Öğretmen tayin tercihleri hangi illerde var?

Bu kapsamda yapılacak yer değişikliği işleminde öğretmenler,

İstanbul, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa Van

Olmak üzere 22 ilde yer alan eğitim kurumlarını tercih edebilecekler.

Öğretmen iller arası tayin tercih başvuru şartları neler?

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ya da 7433 sayılı kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan bu duyuru kapsamında başvuruda bulunacaklar için ilgili mevzuatta öngörülen 4 yıllık çalışma süresi şartı aranmayacak.

Söz konusu yer değişikliği işlemine ilişkin başvuru hakkından, kapsama alınan illerdeki öğretmenler, herhangi bir süre görev yapma şartı aranmadan faydalanabilecek.

Deprem bölgesindeki öğretmenlerin hizmet puanları artırılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem bölgesinde göreve devam etmek isteyen öğretmenlerin hizmet puanlarını artıracaklarını bildirdi. Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki öğretmenlerin yaşadıklarını telafi edemeyeceklerinin farkında olduklarını, ancak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Öğretmen ataması olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “İhtiyaç olması durumunda yeni öğretmen atamaları da yapacağız. Eğitim-öğretimde neye ihtiyaç varsa atama yoluyla, görevlendirme yoluyla onu yapacağız.” ifadelerini kullanmıştı. İhtiyaca göre yeni öğretmen atama duyurularının yapılabileceği ifade ediliyor.



