Özgün Öğretmenler Günü İçin Hediye Fikirleri (24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Alınacak Hediyeler, Çiçekler)
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Öğretmenler Günü İçin Hediye Fikirleri (24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Alınacak Hediyeler, Çiçekler)

24 Kasım öğretmenler günü yaklaşıyor. Öğretmenler gününde kadın ve erkek öğretmenler için hediye fikirleri öğrenci ve velileri tarafından araştırılmaya başlandı. Eğitim öğretimin emekçileri olan öğretmenlere bu özel günde en özel hediyeyi almak için hazırlık yapılıyor. Günün önem ve anlamına göre hediye seçeneklerini sizler için derledik. İşte 24 Kasım öğretmenler günü erkek ve kadın öğretmene alınacak hediye fikirleri, öğretmenler günü için alınacak çiçek seçenekleri içeriğimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Öğretmene ne alınır: 24 Kasım Öğretmenler günü için alınacak hediyeler, Kadın ve Erkek Öğretmen için hediye fikirleri
Öğretmenler günü hediyeleri

Büyük bir heyecanla beklenen 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde hediye seçimi konusunda pek çok kişinin araştırmaları hız kazandı. Öğretmenine hatıra kalması için düşünülen hediye seçenekleri kadın ve erkek öğretmene göre farklılık gösterebiliyor. İşte 24 Kasım öğretmenler gününde öğretmeninize alabilceğiniz farklı hediye fikirleri...

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN HEDİYE FİKİRLERİ

Öğretmenine bu anlamlı ve özel günde çok kullanışlı hediyeler vermek isteyenler için pek çok farklı seçenek vardır. Özellikle 24 Kasım Öğretmenler Günü için özel hazırlanmış hediyeler, isim yazılarak kişiselleştirilmiş ürün haline getirilebilir. Bu bakımdan öğretmenler günü hediye fikirleri arasında en çok tercih edilen seçeneklerden bazıları şunlardır:

  1. İsim Yazılı Saat
  2. İsim Yazılı Kutulu Kalem Seti
  3. Kişiye Özel İsim yazılı Çelik Termos
  4. Kişiye Özel Fotoğraf Baskılı 3 Boyutlu Led Lamba
  5. Öğretmenler Günü Temalı Tasarımlı Tişört
  6. Kredi Kartlık veya Cüzdan
  7. İsim Yazılı Hatıra- Not Defteri
  8. İsim Yazılı Bardak veya Kupa

KADIN ÖĞRETMENLER İÇİN HEDİYE SEÇENEKLERİ

Kadın öğretmenlere kolye, küpe, yüzük gibi özel tasarımlı takılar hediye edilebilir. Ayrıca çanta, parfüm, not defteri, cüzdan gibi kadınların kullanımına özel hediye seçenekleri de tercih edilebilir.

ERKEK ÖĞRETMENLERE ÖZEL HEDİYE SEÇENEKLERİ

Erkek öğretmenler için erkeklerin sıklıkla kullandığı isim yazılı cüzdan, kıravat, kupa, kalem, kredi kartlık, termos, not defteri gibi kişiselleştirilmiş ürünler tercih edilebilir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN ÇİÇEK SEÇENEKLERİ

Öğretmenler gününde çiçek almak hem çocuğu he möğretmeni mutlu eden bir davranıştır. Öğretmenine çiçek hediye eden çocuk o mutluluğu yaşayacak ve anı olarak hayatı boyunca taşıyacaktır. Öğretmenler gününde hediye olarak alınacak çiçek çeşitleri oldukça fazladır:

ORKİDE

Orkide, hem zarafeti hem de saksılı bir çiçek olması bakımından uzun süre yaşaması açısından güzel bir hediye seçeneğidir.

SUKULENT

Öğretmenler gününde sukulent almak güzel bir hediye seçeneğidir. Bakımları konusunda insan dostu ve kanaatkar olan sukulentler öğretmeninizi mutlu edebilir.

GÜL

Genellikle birine sevdiğimizi ifade etmenin en güzel seçeneği olan gülleri öğretmeninizin en sevdiği renkte almanız onu mutlu edecektir.

KIRMIZI ANTORYUM

Uzun zaman boyunca öğretmeninizin sürekli sizi hatırlamasını isterseniz ona kırmızı antoryum hediye edebilirsiniz. Bol çiçekleri ve tropikal havasına özel bir not ekleyerek öğretmeninize ne kadar değer verdiğinizi gösterebilirsiniz.

BARIŞ ÇİÇEĞİ

Öğretmeninizin masasında uzun süre bakabileceği bir çiçek almak istiyorsanız barış çiçeği tam da aradığınız çiçek olabilir. Bu muhteşem çiçek, uzun yaprakları ve saflığı simgeleyen beyaz çiçekleri ile muhteşem bir görüntü sunar.

LİLYUM

Lilyum çiçeği, tek başına güven anlamını taşırken, beyaz lilyum çiçeği ise saflığı ve masumluğu simgeler. Sizi bir anne ya da baba gibi koruyup üzerinize titreyen öğretmeniniz için harika bir hediye olacaktır.

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