24 Kasım Öğretmenler Günü bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Kasım ara tatilinin ardından gelen öğretmenler gününe hazırlanan öğrenciler kendileri üzerinde emeği bulunan öğretmenlerini unutmayacak. Öğretmeni için hazırlık yapan öğrenciler öğretmenler günü mesajları, öğretmenler günü şiirleri ve sözlerini araştırıyor. İşte Öğretmenler gününde paylaşabilecek şiirler, mesajlar ve güzel sözler...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ 2025

Her yıl 24 Kasım günü kutlanan öğretmenler gününde öğretmenlerinin gününü kutlamak için öğrenciler öğretmenler günü mesajları, öğretmenler günü şiirleri, öğretmenler günü anlamlı sözleri arayışına koyuluyor. En anlamlı öğretmenler günü şiirlerini sizler için derledik.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRİ: ÖĞRETMENİM

Güler yüzlü öğretmenim,

Bir tanesin, canım benim.

Masallarla bilmeceler,

Anlatırsın neler neler...

Kalemimi tutamazken

Kitabımı açamazken

Bir de baktım yazıyorum,

Sular gibi okuyorum.

Çalışıp iyi olmayı,

Koşup el ele vermeyi,

Bu güzel yurdu sevmeyi

Sen öğrettin öğretmenim.

Bizde pek çok emeğin var,

İçimizde çok yerin var

Yetiştirdin hepimizi,

Ver öpelim elinizi

Süleyman KARAGÖZ

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRİ: BİRİCİK ÖĞRETMENİM

Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.

Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.

Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.

Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.

Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,

Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.

Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,

Ben de almak isterim biricik öğretmenim.

İstemez oldum artık vefasız geceleri.

Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.

Atamın önerdiği olmam istenen yeri,

Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.

Hakkı ÇEBİ

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRİ: ÖĞRETMENİM

Öğretmenim,

Canım benim!

Seni ben pek

Çok severim.

Sen bir ana,

Sen bir baba,

Her şey oldun

Artık bana

Gözüm sende,

Gönlüm sende.

Okut, eğit

Beni sen de

Okut, öğret

Ve nihayet

Yurda yarar

Bir insan et!

Rakım ÇALAPALA

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRİ: BİR ÇİÇEKTİR ÖĞRETMENİM

Bir çiçektir öğretmenim,

Ben onsuz hiçbir şey öğrenmedim.

Her zaman onun yolunda nöbetteyim,

Öğrettikleri ile aydınlığın zirvesindeyim.

Öğretmenim, canım öğretmenim

Seninle birlikte var oldu her şeyim.

Ben sen olmadan neredeyse bir hiçim.

Senin öğrettiklerin ile neşeliyim.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRİ: SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgili öğretmenim,

İnan sen bir ışıksın.

Yanarsın gece gündüz.

Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,

Bize sen öğretirsin.

Vatanıma sevgiyi,

Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,

Bir mum gibi erirsin.

Anne – baba gibisin,

Bizi, bağrına hep basarsın

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRİ : ÖĞRETMEN

A'dan başlar aydınlık,

Bir taş koyar bütün yapılarda temele öğretmen.

Soluğudur düşüncenin buğdaydan yalaza dek

Yeryüzünde ne varsa ondan gelmedir,

Yeryüzü ile el ele öğretmen

Göz gözdür o, uzakları görürüz

Ağızdır o, türkü söyleriz haykırırız günlerden.

Ulaşırız erdem üstüne, gelecekler üstüne biz hep

Çizer büyük değirmisini

Uç olur da gergele öğretmen.

Hey hey, burası bir dağ köyü, kurda kuşa

Bırakılmış göğün kıyısına bırakılmış

83 toprak ev, 83 acı duman,

Çoluğuyla, çocuğuyla 415 karanlık

Kurtulacağız, el ayak kurtulacağız,

Bir okul yapıla, bir gele öğretmen.

Bir ışık, bir ışık daha,

Gecelerin içindeki ejderlerle dövüşür

Nice istemeseler de, nice önleseler de,

Uyandırır toplumunu

İyiye, doğruya, güzele öğretmen.

FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİR İ: SENDEN BAŞLAR HER ŞEY

Sende olur gözler her zaman,

Seni dinler kulaklar her an

Canım öğretmenin ben senden öğrendim

Yaşama dair ne varsa geriye kalan.

Öğretmenim sen benim için hep olacaksın

Öğrencilerinle birlikte yaşayacaksın.

Onlar ile birlikte yarınlara umutla bakacaksın.

Her zaman onlarla birlikte yeniden doğacaksın.

Öğretmenim biz seni hiç unutmayız

Seninle mümkündür kurtulmamız

Bilgisizliğe karşı her an savaştayız

Senden ayrı karanlıklardan çıkamayız.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Öğretmenler günü mesajları , her yıl 24 Kasım'da öğretmenlere tebrik amaçlı gönderilen mesajlardır. Bir öğretmen ebediyete hükmeden insandır. Tesirlerinin nerede biteceği asla bilinmez.

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (Atatürk)

Dünyanın en kutsal vazifesini yapan tüm öğretmenlerimin öğretmenler gününü canı gönülden kutlar ellerinden öperim.

Tüm fedakar ve üretken öğretmenlerimizin bu değerli gününü içtenlikle kutluyoruz.

Başarılı nesiller yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Yarından istediğiniz ne varsa muhakkak sizi bulsun, gönlünüzden geçen dilekler bir an önce gerçek olsun. Mutluluk ve huzur her an yanı başınızda bulunsun, öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Her meslek ama her meslek öğretmenlerin elinden geçmektedir geçer geçiyor…

Okumayı yazmayı hızlı düzgün saymayı her an dürüst olmayı sen öğrettin öğretmenim…

Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Sevgili öğretmenim Milletleri kurtaran yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜN ANLAMI NEDİR?

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür. Kendi kültürel ve tarihî özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Türkiye'de her yıl 24 Kasım günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü, 1981 Atatürk Yılı'nda Kenan Evren tarafından Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?



