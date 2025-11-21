Öğretmenler Günü geldi çattı. Öğretmenler Günü'ne sayılı günler kala, öğrenciler ve veliler 'Öğretmenler Günü Şiirleri' arayışına geçti. Öğretmenlere olan minnettarlıklarını anlamlı şiirlerle ifade etmek isteyenler, en güzel şiirleri ve anlamlı mesajları bulmak için araştırma yapıyor. Öğretmenler Günü'ne özel şiirler, öğretmenlere duyulan saygı ve sevgiyi dile getirmenin en duygusal yollarından biri olarak öne çıkıyor. 24 Kasım Öğretmenler gününde kutlama yapacak öğrenciler, öğretmeninin bu özel gününü güzel bir mesaj veya söz ile kutlamak isteyen öğrenciler için Öğretmenler günü konulu şiirleri, 2025 Öğretmenler günü ile ilgili güzel sözlerini sizler için derledik...
ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ 2025
Her yıl 24 Kasım günü kutlanan öğretmenler gününde öğretmenlerinin gününü kutlamak için öğrenciler öğretmenler günü mesajları, öğretmenler günü şiirleri, öğretmenler günü anlamlı sözleri arayışına koyuluyor. En anlamlı öğretmenler günü şiirlerini sizler için derledik.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRİ: ÖĞRETMENİM
Güler yüzlü öğretmenim,
Bir tanesin, canım benim.
Masallarla bilmeceler,
Anlatırsın neler neler...
Kalemimi tutamazken
Kitabımı açamazken
Bir de baktım yazıyorum,
Sular gibi okuyorum.
Çalışıp iyi olmayı,
Koşup el ele vermeyi,
Bu güzel yurdu sevmeyi
Sen öğrettin öğretmenim.
Bizde pek çok emeğin var,
İçimizde çok yerin var
Yetiştirdin hepimizi,
Ver öpelim elinizi
Süleyman KARAGÖZ
ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRİ: BİRİCİK ÖĞRETMENİM
Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.
Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.
Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.
Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.
Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,
Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.
Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,
Ben de almak isterim biricik öğretmenim.
İstemez oldum artık vefasız geceleri.
Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.
Atamın önerdiği olmam istenen yeri,
Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.
Hakkı ÇEBİ
ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRİ: ÖĞRETMENİM
Öğretmenim,
Canım benim!
Seni ben pek
Çok severim.
Sen bir ana,
Sen bir baba,
Her şey oldun
Artık bana
Gözüm sende,
Gönlüm sende.
Okut, eğit
Beni sen de
Okut, öğret
Ve nihayet
Yurda yarar
Bir insan et!
Rakım ÇALAPALA
ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRİ: BİR ÇİÇEKTİR ÖĞRETMENİM
Bir çiçektir öğretmenim,
Ben onsuz hiçbir şey öğrenmedim.
Her zaman onun yolunda nöbetteyim,
Öğrettikleri ile aydınlığın zirvesindeyim.
Öğretmenim, canım öğretmenim
Seninle birlikte var oldu her şeyim.
Ben sen olmadan neredeyse bir hiçim.
Senin öğrettiklerin ile neşeliyim.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRİ: SEVGİLİ ÖĞRETMENİM
Sevgili öğretmenim,
İnan sen bir ışıksın.
Yanarsın gece gündüz.
Aydınlatırsın bizi.
Doğruyu, güzeli,
Bize sen öğretirsin.
Vatanıma sevgiyi,
Kalbimize sen korsun.
Çevreni aydınlatır,
Bir mum gibi erirsin.
Anne – baba gibisin,
Bizi, bağrına hep basarsın
ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRİ: ÖĞRETMEN
A'dan başlar aydınlık,
Bir taş koyar bütün yapılarda temele öğretmen.
Soluğudur düşüncenin buğdaydan yalaza dek
Yeryüzünde ne varsa ondan gelmedir,
Yeryüzü ile el ele öğretmen
Göz gözdür o, uzakları görürüz
Ağızdır o, türkü söyleriz haykırırız günlerden.
Ulaşırız erdem üstüne, gelecekler üstüne biz hep
Çizer büyük değirmisini
Uç olur da gergele öğretmen.
Hey hey, burası bir dağ köyü, kurda kuşa
Bırakılmış göğün kıyısına bırakılmış
83 toprak ev, 83 acı duman,
Çoluğuyla, çocuğuyla 415 karanlık
Kurtulacağız, el ayak kurtulacağız,
Bir okul yapıla, bir gele öğretmen.
Bir ışık, bir ışık daha,
Gecelerin içindeki ejderlerle dövüşür
Nice istemeseler de, nice önleseler de,
Uyandırır toplumunu
İyiye, doğruya, güzele öğretmen.
FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA
ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRİ: SENDEN BAŞLAR HER ŞEY
Sende olur gözler her zaman,
Seni dinler kulaklar her an
Canım öğretmenin ben senden öğrendim
Yaşama dair ne varsa geriye kalan.
Öğretmenim sen benim için hep olacaksın
Öğrencilerinle birlikte yaşayacaksın.
Onlar ile birlikte yarınlara umutla bakacaksın.
Her zaman onlarla birlikte yeniden doğacaksın.
Öğretmenim biz seni hiç unutmayız
Seninle mümkündür kurtulmamız
Bilgisizliğe karşı her an savaştayız
Senden ayrı karanlıklardan çıkamayız.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI
Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (Atatürk)
Dünyanın en kutsal vazifesini yapan tüm öğretmenlerimin öğretmenler gününü canı gönülden kutlar ellerinden öperim.
Tüm fedakar ve üretken öğretmenlerimizin bu değerli gününü içtenlikle kutluyoruz.
Başarılı nesiller yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü kutlu olsun.
Yarından istediğiniz ne varsa muhakkak sizi bulsun, gönlünüzden geçen dilekler bir an önce gerçek olsun. Mutluluk ve huzur her an yanı başınızda bulunsun, öğretmenler gününüz kutlu olsun.
Her meslek ama her meslek öğretmenlerin elinden geçmektedir geçer geçiyor…
Okumayı yazmayı hızlı düzgün saymayı her an dürüst olmayı sen öğrettin öğretmenim…
Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
Sevgili öğretmenim Milletleri kurtaran yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.
ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜN ANLAMI NEDİR?
Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.
Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür. Kendi kültürel ve tarihî özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Türkiye'de her yıl 24 Kasım günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü, 1981 Atatürk Yılı'nda Kenan Evren tarafından Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir.