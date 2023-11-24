Öğretmenler Günü'nün ne zaman kutlanacağı, yüz binlerce öğrencinin merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü, yarın yine birçok öğretmene duygu dolu anlar yaşatacak. Öğrenciler ise "24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil, okul var mı?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman, yarın mı? 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi, okul var mı?

24 KASIM OKULLAR YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN MÜ?

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil olmadığından dolayısıyla yarım gün olmayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okullarda ders işlemeye devam edecek. Öğretmenler Günü’ne özel bazı etkinlikler tertip edilecek. Ancak eğitim öğretim faaliyetleri aksamayacak.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL MİI?

Resmi tatil günleri yasa, yönetmelik ve kararnamelerle belirleniyor. 24 Kasım için ise böyle bir karar bulunmuyor.

2023 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ

YILBAŞI

1935 yılında resmi tatil olarak ilan edilen 1 Ocak, 2023 yılında Pazar gününe denk geliyor.

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

2023’te pazar gününe denk gelen 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi. Resmi tatilin kabul tarihi ise 1921.

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

1 Mayıs, 2009’da resmi tatil olarak ilan edildi. İşçilerin kutladığı bu bayram, 2023 yılında pazartesi gününe denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI

2023 yılında 21 Nisan Cuma gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 22, 23 Nisan günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Ramazan Bayramı her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. 3,5 günlük bir tatil süresi var.

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

19 Mayıs, 2023’de cuma gününe denk düşüyor. 19 Mayıs, Atatürk’ün Samsun’a çıkması ve kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak gençlere armağan edildi. 1935’ten bu yana resmi bayram olarak kutlanıyor.

KURBAN BAYRAMI

2023’de 28 Haziran Çarşamba gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 29, 30, 1 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil. Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında şehit düşenleri ve gazileri anma günü olarak ilan edilen 15 Temmuz, 2023’te cumartesi gününe denk geliyor. 2016’da resmi tatil ilan edilmişti.

ZAFER BAYRAMI

Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2023’te çarşamba günü olacak. Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, 1935 yılında resmi tatil ilan edilmişti.

CUMHURİYET BAYRAMI

29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2023’te pazar gününe denk geliyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi.







