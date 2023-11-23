Öğretmenler Günü şiirleri arama motorlarında sorgulanıyor. Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981'de 24 kasımın her sene, Öğretmenler Günü olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. 24 Kasım'da gerçekleştirilecek kutlamalarda şiirler de okunacak. İlkokul, ortaokul ve lise için en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirlerine haberimizde.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

İşte en güzel ve en yeni 2, 3 ve 4 kıtalık 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri...

ÖĞRETMEN

A'dan başlar aydınlık,

Bir taş koyar bütün yapılarda temele öğretmen.

Soluğudur düşüncenin buğdaydan yalaza dek

Yeryüzünde ne varsa ondan gelmedir,

Yeryüzü ile el ele öğretmen





Göz gözdür o, uzakları görürüz

Ağızdır o, türkü söyleriz haykırırız günlerden.

Ulaşırız erdem üstüne, gelecekler üstüne biz hep

Çizer büyük değirmisini

Uç olur da gergele öğretmen.





Hey hey, burası bir dağ köyü, kurda kuşa

Bırakılmış göğün kıyısına bırakılmış

83 toprak ev, 83 acı duman,

Çoluğuyla, çocuğuyla 415 karanlık

Kurtulacağız, el ayak kurtulacağız,

Bir okul yapıla, bir gele öğretmen.





Bir ışık, bir ışık daha,

Gecelerin içindeki ejderlerle dövüşür

Nice istemeseler de, nice önleseler de,

Uyandırır toplumunu

İyiye, doğruya, güzele öğretmen.

Fazıl Hüsnü DAĞLARCA

SENİNLE HER MEVSİM BAHAR ÖĞRETMENİM

Bir gün dersem ki, ben öğretmenim

Kalemimin mürekkebi alın terindir.

Vedalaşıp gidersem öğretmenim

Unutmayı unuturum da, unutmadığım

Kalbimdeki en güzel yerindir.





Bir gün adımı soranda çocuklarım

Kendimden önce senin adını söylerim

Solmadan açabiliyorsa köpre tomurcuk,

Uğrunda harcanır boncuk boncuk,

Yine de bitmez öğretmenim var derim





Güllerin güzelliğini göstermeden önce

Gülşenin vurulduğu tebessümünü anlatırım

Her zil çalışında önce sen gelirsin aklıma

Senden incecik bir ışık gelir şiir şiir

Ben susarım, yine sen konuşursun gönlünce.





Bir gün dersem ki ben öğretmenim

Sen güneş kadar uzakta bile olsan

Her bakışımda gülümseyişini görürüm

Işıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar

İnan seninle her mevsim bahar öğretmenim.

Yılmaz İMANLIK

ÖĞRETMENİM

Ben bir gülüm, sen bahçıvan

Çok açarsam eser senin

Mis kokarsam hüner senin

Ama bir de solarsam

Günah senin, günah senin

Öğretmenim.





Ben tohumum, çiftçi sensin

Çok sularsan, ürün senin

Bol olursam, verim senin

Ama bir de çürütürsen

Hata senin, hata senin

Öğretmenim.





Ben elmasım, sarraf sensin

Pırlanta isem, emek senin

Parlıyorsam, yaldız senin

Ama bir de parçalarsan

Kırık senin, kırık senin

Öğretmenim.





Ben boş defter, kalem sensin

Doğru yazsan, yarın senin

Güzel yazsan, ikbal senin

Ama bir de karalarsan,

Vicdan senin, vicdan senin

Öğretmenim.





Ben öğrenci, sen öğretmen

Başarırsam hüner senin,

Kazanırsam zafer senin,

Ama bir de kaybedersem,

Yok diyecek başka sözüm,

Yorum senin, yorum senin

Öğretmenim.

Ahmet Anıl AKTAŞ

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgili öğretmenim,

İnan sen bir ışıksın.

Yanarsın gece gündüz.

Aydınlatırsın bizi.





Doğruyu, güzeli,

Bize sen öğretirsin.

Vatanıma sevgiyi,

Kalbimize sen korsun.





Çevreni aydınlatır,

Bir mum gibi erirsin.

Anne – baba gibisin,

Bizi, bağrına hep basarsın.

SÖZ VERDİM ÖĞRETMENİME





Öğretmenim, babam, ana kucağım

Okulum, ilim, şehrim, bucağım

Sınıfımsa, evim, barkım, ocağım

Söz verdim öğretmenime

BÜYÜK ADAM OLACAĞIM.





Yeteri kadar çalışacağım,

Rakibimle yan yana yarışacağım,

Elbette aralarına karışacağım

Söz verdim öğretmenime

BÜYÜK ADAM OLACAĞIM





Yükselmeli insan dalında

Göstermeli becerisini cihanda

Çalışkanlık belli olur simada

Söz verdim öğretmenime

BÜYÜK ADAM OLACAĞIM

Zeynep Kamil İlköğretim Okulu







