Öğretmenlerin PCR testi yaptırması zorunlu mu oldu?

Aşı zorunluluğu, eylül ayına kısa zaman kala merakla araştırılıyordu. En az 2 doz aşı uygulaması sürüyor. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde yüz yüze eğitim için aşı yaptırmayanlar için PCR testi zorunlu mu sorusu yanıt buldu. Peki, Öğretmenler aşı olmak zorunda mı? Öğretmenlere aşı zorunlu mu?

ÖĞRETMENLER İÇİN PCR TESTİ ZORUNLU MU OLDU?

Aşının gönüllülük esasına göre yapılacağını belirten Erdoğan, PCR testi zorunluluğu getirilen alanları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Okullarda 6 Eylül’de başlayacak eğitimde. Öğrencilerimizle irtibatlı aşısız, başta öğretmenlerimiz olmak üzere yöneticilerden ve okul çalışanlarından haftada 2 defa PCR testi isteyeceğiz.” dedi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PCR TESTİ YAPTIRMASI ZORUNLU MU?

Yüz yüze eğitime geçilmesine günler kala aşı zorunluluğu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Üniversite öğrencilerine aşı zorunluluğu getirilmedi. Ancak aşı olmayan üniversite öğrencilerinin düzenli olarak PCR testi yaptırması istenecek.