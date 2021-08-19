Özgün Öğretmenlerin PCR testi yaptırması zorunlu mu oldu?
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Öğretmenlerin PCR testi yaptırması zorunlu mu oldu?

Okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrenci ve öğretmenlerin merak ettiği aşı zorunluluğu gelecek mi? sorusu yanıt buldu. Kabine Toplantısı sonrası açıklamlarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı yaptırmayanlar için PCR testi zorunluluğunun uygulanacağını açıkladı. Peki, öğretmenler için PCR testi zorunlu mu? Öğretmenlerin PCR testi yaptırması zorunlu mu olacak? İşte yanıtı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Öğretmenlerin PCR testi yaptırması zorunlu mu oldu?
pcr

Aşı zorunluluğu, eylül ayına kısa zaman kala merakla araştırılıyordu. En az 2 doz aşı uygulaması sürüyor. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde yüz yüze eğitim için aşı yaptırmayanlar için PCR testi zorunlu mu sorusu yanıt buldu. Peki, Öğretmenler aşı olmak zorunda mı? Öğretmenlere aşı zorunlu mu?

ÖĞRETMENLER İÇİN PCR TESTİ ZORUNLU MU OLDU?

Aşının gönüllülük esasına göre yapılacağını belirten Erdoğan, PCR testi zorunluluğu getirilen alanları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Okullarda 6 Eylül’de başlayacak eğitimde. Öğrencilerimizle irtibatlı aşısız, başta öğretmenlerimiz olmak üzere yöneticilerden ve okul çalışanlarından haftada 2 defa PCR testi isteyeceğiz.” dedi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PCR TESTİ YAPTIRMASI ZORUNLU MU?

Yüz yüze eğitime geçilmesine günler kala aşı zorunluluğu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Üniversite öğrencilerine aşı zorunluluğu getirilmedi. Ancak aşı olmayan üniversite öğrencilerinin düzenli olarak PCR testi yaptırması istenecek.

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