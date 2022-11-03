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Uzman öğretmen, Başöğretmenlik sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı?

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruların 12 Ekim'de tamamlandı. Yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler uzman öğretmenlik, doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmenlik için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak. Takvime göre uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek. Sonuçlar ise aralık ayında açıklanacak. Peki, 2022 Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? Uzman öğretmen, Başöğretmen sınavı sınav yeri öğrenme ekranı!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav yeri sorgulama: 2022 Uzman öğretmen, Başöğretmen sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri açıklandı mı?
MEB öğretmenlik kariyer basamakları sınav giriş belgesi

Uzman Öğretmenlik/Başöğretmenlik Eğitim Programı ve Yazılı Sınav Takvimi uyarınca 11-17 Ekim arasında başvuru değerlendirme sonuçlarına itirazlar alındı. Değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazlar 31 Ekim'de sonuçlandırıldı. Yazılı sınava katılacaklar 1 Kasım 2022'de ilan edildi. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunan ve başvuruları onaylanan öğretmenlerden 30 Ekim'e kadar lisansüstü eğitimini tamamlayacak olanlar, eğitimlerini tamamladıklarına dair belgelerini ibraz etmeleri ve MEBBİS'te ilgili modülde öğrenim durumlarının güncellenmesi kaydıyla sınavdan muaf tutulabilecek. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavına katılacak öğretmenler ise Uzman öğretmen, Başöğretmenlik sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı? sorusunu soruyor.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav yerleri ve giriş belgesi yayımlandı mı?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için fotoğraflı sınav giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav ne zaman?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav 19 Kasım 2022’de 81 ilde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

Yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler uzman öğretmenlik, doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmenlik için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak. Yazılı sınavdan muaf tutulacakların da uzman öğretmenlik/başöğretmenlik için aranan şartları taşımaları gerekiyor.

Kimler uzan öğretmen olur, şartları neler?

Uzman öğretmenlik için başvuruda bulunacaklarda; yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunmak, öğretmen olarak görev yapıyor olmak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik 'Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlamış olmak, uzman öğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacak.

Kimler başöğretmen olur, şartları neler?

Başöğretmenlik için başvuruda bulunacaklarda ise yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunmak, uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak, uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik 'Başöğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlamış olmak, başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmak şartları aranacak.

Uzan öğretmenler ve başöğretmenler sertifikalarını ne zaman alacak?

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

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