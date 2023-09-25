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Uzman öğretmenlik sınavı kalkıyor mu? Bakan Yusuf Tekin'den cevap geldi

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den son dakika açıklaması geldi. Bakan Tekin’den yeni bir açıklama geldi. Bu sınavın doğru olmadığını söyledi. Bakan Tekin, “10 yıllık bir öğretmenin bir testle değerlendirilmesini doğru bulmuyorum. Bu konuda hazırladığımız formülü önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız” dedi. İşte başöğretmen ve uzman öğretmen sınav düzenlemesine ilişkin haberin detayları.

14:11 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Uzman öğretmenlik sınavı kalkacak mı?

Uzman öğretmenlik sınavı kalkacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlik kariyer basamakları sürecine ilişkin, Anayasa Mahkemesinin iptal kararının gerekçesini beklediklerini belirtti.

Bakan Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Öğretmenler Odası sohbetlerinin en önemli konularından birisinin kariyer basamakları olduğunu ifade etti.

Uzman öğretmenlik sınavı kalkıyor mu?

Konuya ilişkin nihai çözüm için Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararını beklediklerini belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Ancak kısa vadeli önümüzdeki sınav için küçük bir düzenleme planlıyoruz. Eğer daha önceki gibi test sınavı yaparsak, bu sınavın bir mali yükü var. Ayrıca en az 10 yıllık bir öğretmenin bir test sınavı ile değerlendirilmesini de doğru bulmuyorum. O yüzden bu konuda hazırladığımız bir formülü önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız. Hem kanundaki sınav zorunluluğunu aşacak, hem sınav ücreti sıkıntısını ortadan kaldıracak hem de genel politikalarımızla uyumlu hızlı çözüm üretmiş olacağız. Böylece öğretmenler odası sohbetlerimizden bir talebi daha hayata geçirmiş olacağız."



#Baş öğretmen sınavı
#uzman öğretmenlik sınavı
#öğretmenlik kariyer basamakları sınavı
#yusuf tekin
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