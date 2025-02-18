Prof. Dr. Özlü, son günlerde artan solunum yolu enfeksiyonlarının ardından birçok hastanın geçmeyen ve tekrarlayan öksürük şikayeti ile hastaneye başvurduğunu belirterek, "Son günlerde solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığında büyük bir artış var. Buna bağlı olarak pek çok hastam öksürük şikayeti ile bana geliyor. 'Hocam, hastalık geçirdim ama öksürüğüm devam ediyor. Acaba bu alerjik bir öksürük mü yoksa enfeksiyona bağlı bir öksürük mü?' diyorlar. Bizler de hasta ile karşılaştığımızda bu sorunun cevabını araştırıyoruz. Enfeksiyon ile ilgili öksürükler genellikle 3-5 gün içerisinde iyileşir. Semptomlarla beraber ateşiniz düştüğünde, boğaz ağrınız geçtiğinde, hapşırmanız, kırıklığınız ve halsizliğiniz düzeldiğinde öksürüğün de geçmesi gerekir" diye konuştu.