Okullar ne zaman açılacak? Okullarda uyum haftası ayın kaçında başlayacak? Detaylar açıklandı

"Okullar ne zaman açılacak? Okullarda uyum haftası ayın kaçında başlayacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okulların açılmasına kısa süre kaldı. 1.sınıflar ve anaokullar her sene olduğu gibi bu sene de uyum haftası kapsamında erkenden okula gidecek. Uyum haftası kapsamına giren öğrencilerin aileleri takvimin nasıl işleyeceğini merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Uyum haftası ayın kaçında başlayacak?