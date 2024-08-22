Okullar ne zaman açılacak? Okullarda uyum haftası ayın kaçında başlayacak? Detaylar açıklandı

"Okullar ne zaman açılacak? Okullarda uyum haftası ayın kaçında başlayacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okulların açılmasına kısa süre kaldı. 1.sınıflar ve anaokullar her sene olduğu gibi bu sene de uyum haftası kapsamında erkenden okula gidecek. Uyum haftası kapsamına giren öğrencilerin aileleri takvimin nasıl işleyeceğini merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Uyum haftası ayın kaçında başlayacak?
UYUM HAFTASI TARİHLERİ
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
BİRİNCİ DÖNEMİN BAŞLANGICI VE SONU
Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.