Okullar ne zaman, erken mi kapanacak? MEB'den yaz tatili açıklaması

2024-2025 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken, özellikle Kurban Bayramı'nın haziran ortasına denk gelmesiyle birlikte yaz tatili takvimi öğrenciler ve veliler tarafından merakla takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın dönem başında yayımladığı takvime göre okulların 14 Haziran 2025 Cuma günü kapanması planlanıyor.
Sosyal medyada yer alan “okullar erken kapanacak” iddialarına karşılık ise şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. MEB'in yayımladığı takvimde herhangi bir değişiklik yer almıyor. Dolayısıyla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yaz tatili belirtilen tarihte başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini dönem başında il ve ilçe müdürlüklerine gönderdi. Takvimde değişiklik yapılması gündemde bulunmuyor.
Eylül ayında başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran cuma günü ikinci dönemin tamamlanmasıyla son bulacak.
Yaz tatili 20 Haziran’dan itibaren başlayacak. Yapılan açıklamada bazı basın ve yayın organlarında yer alan “MEB bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor” iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Bu iddiaların yalanlanmasının ardından bazı kaynaklarda ise yaz tatilinin kısaltılmasına yönelik adımlar atılacağı ifade edildi. Yaz tatili normal şartlarda yaklaşık 3 ay sürüyor.
20 Haziran’da okulların kapanmasıyla başlayacak yaz tatilinin kısaltılması gündemde bulunmuyor. Haziran ayında okulların kapanmasının ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025’te başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu tarihe kadar yaz tatillerini yapacak.