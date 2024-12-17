Bölge genelinde havanın çok bulutlu, hafif yağışlı ve yer yer karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde ise kar yağışlı olacağı belirtilmişti. Uyarıların ardından, Diyarbakır’da kar yağışı etkili oldu ve Karayolları 9’uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, kara yollarındaki temizleme çalışmalarına başladı.

Lice ve Hazro Kaymakamlığı şu açıklamayı yaptı: “Yoğun hava muhalefeti ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitim-öğretime 17 Aralık Salı günü geçerli olmak üzere 1 gün ara verilmiştir.”