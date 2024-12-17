Meteoroloji Diyarbakır için kar yağışı uyarısının ardından kent beyaza büründü. Diyarbakır’da etkili olan kar yağışı nedeniyle, Lice ve Hazro ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Diyarbakır’da Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
Bölge genelinde havanın çok bulutlu, hafif yağışlı ve yer yer karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde ise kar yağışlı olacağı belirtilmişti. Uyarıların ardından, Diyarbakır’da kar yağışı etkili oldu ve Karayolları 9’uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, kara yollarındaki temizleme çalışmalarına başladı.
Lice ve Hazro'da okullar tatil mi?
Lice ve Hazro ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Lice ve Hazro Kaymakamlığı şu açıklamayı yaptı: “Yoğun hava muhalefeti ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitim-öğretime 17 Aralık Salı günü geçerli olmak üzere 1 gün ara verilmiştir.”