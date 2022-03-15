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Oligarşik düzenin sahiplerine yaptırım: Rus oligarklar

Rusya-Ukrayna arasındaki devam eden savaş, Rusya'ya karşı yaptırımların artmasına sebep oluyor. Birçok ülke Rus kurum, kuruluş ve siyasetçilerine yaptırım uygularken Rus oligarklara da yaptırım uygulamaya başladı. Bu durum oligarkın ne olduğu kime dendiğini meraklandırdı. Peki, Oligark ne demek? Oligark ne anlama geliyor, kime denir? Rus oligarklar kimlerdir? Sizler için derledik.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Oligark ne demek? Oligark ne anlama geliyor, kime denir: Rus oligarklar kimlerdir? ​
Putin

Rusya'nı Ukrayna işgali sürerken Rus bankalarına yapılan yaptırımlar siyasetçilerin ardından Rus oligarklara da uygulanmaya başlandı. Peki, oligark ne demek. kime denir, Rus oligarklar kimler? İşte bütün detaylar.

OLİGARK NE DEMEK?

Yunanca "oligoi" (az, birkaç) ve arkhein, (yönetmek) kelimelerinden gelen oligark, yönetimdeki grup siyasi, askerî, dinî veya finansal gruplar gibi ülkenin önde gelen gruplarından birisi olabiliyor.

Oligarşi, küçük ve ayrıcalıklı bir grubun iktidarda olduğu yönetim şeklidir. Oligarşinin üyesi ya da destekçisi olan kişi ya da grupları tanımlamak için "oligark" terimi kullanılır.

OLİGARK KİME DENİR?

Tarihi eskilere dayanan 'Oligark'lar, günümüzde daha özel bir anlama geliyor.

Oligark, oligarşik düzendeki yöneticilere verilen isimdir. Günümüzde oligark dendiği zaman Rusya'daki büyük şirketlerin sahipleri olan isimler kast edilmektedir. Oligarkların önemli bir bölümü servetlerini, 1990'larda, dönemin devlet başkanı Boris Yeltsin'in idaresinde gerçekleşen ve devlet varlıklarının özel sektöre kaotik ve yolsuzluklarla dolu bir süreçte devredildiği sırada yapmıştır.

Günümüzde, bu sözcük, 1991'de Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra öne çıkan, aşırı varlıklı bir grup Rus vatandaşını tanımlamak için kullanılıyor. Bir oligark, din, akrabalık, prestij, ekonomik statü ve hatta diliyle toplumun geri kalan kısmından ayrılan yönetici sınıfın üyesi olabilir.

Oligarklar Rusya'daki büyük firmaların başında bulunan isimler oligarklardır. Oligarklar için ultra zengin kişiler denilebilir. Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi Roman Abramoviç dünyanın en tanınan Rus oligarklarından biri. Çok tanınan bir başka oligark da eski KGB subayı ve bankacı Aleksander Lebedev.

MALİ YATIRIMA MAHKUM: RUS OLİGARKLAR

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri, başta Rus oligarklar olmak üzere toplamda 680 kişi ve 53 kuruma mali yaptırım uygulama kararı aldı.

Bankacılık, finans ve petrol gibi sektörlerde öne çıkan birçok oligark, iş insanı ve kurumun Avrupa Birliği'ndeki banka hesapları dondurulurken yolculuk yapmalarına da yasak getirildi.

"Rus ekonomisini zora sokmayı hedefleyen" yaptırım listesinde hükümet yetkilileri, ordu komutanları ve Rus medyasının önde gelen isimleri de yer aldı.

Bu kişilerden bazılarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın çevresinde bulunduğu belirtiliyor. İşte yaptırımların hedefindeki ön plana çıkan oligarklardan bazıları:

  • * Alexei Mordashov: Rusya'nın en zengin adamı AB yaptırımlarının hedefinde
  • * Putin'in "en güvendiği" danışmanı Igor Sechin
  • * Putin'in "yakın arkadaşı" Nikolay Tokarev
  • * Putin'in "gözde" oligarkı Alisher Usmanov
  • * Orkestra çellisti Sergei Roldugin
  • * Roman Abramovich
  • * Gennady Timchenko
  • * Petr Aven
  • * Mikail Fridman
  • * Oleg Deripaska
  • * Vladimir Potanin

Rus milyarder: Oleg Deripaska
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Rus milyarder: Oleg Deripaska

PUTİN OLİGARKI

Putin, Yeltsin'in yerine geçtikten sonra oligarkların üzerine gitmeye başladı. Bununla birlikte siyasi olarak kendisiyle aynı çizgide duranlar daha da başarılı oldu. Putin'in çizgisini reddeden bankacı Boris Berezovsky gibi oligarklar ise ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Bir dönem Rusya'nın en zengin insanı olduğu düşünülen Mihail Hodorkovski şimdi İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşıyor. Putin 2019'da Financial Times'a, "Bizde artık oligark yok" dedi.

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