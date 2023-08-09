UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Olimpija Ljubljana ile karşılaştı. Galatasaray maçtan 3-0 galip ayrılarak tur kapısını araladı. NK Olimpija - Galatasaray maç özeti haberimizde.

OLİMPİJA LJUBLJANA - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

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OLİMPİJA LJUBLJANA–GALATASARAY MAÇININ ARDINDAN

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya karşı deplasmanda aldıkları 3-0'lık galibiyetin çok önemli olduğunu ama şu anda hiçbir şeyin bitmediğini söyledi.

Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Olimpija Ljubljana'yı 3-0 yendikleri ilk maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, net bir skorla galip geldiklerini belirterek, "3-0'lık net bir skor aldık ve ikinci maç için çok büyük bir avantaj elde ettik ama bizim için hiçbir şey bitmedi." dedi.

Rakiplerine saygı duyduklarını vurgulayan Okan Buruk, şunları kaydetti:

"Yine İstanbul'da iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Bugün bizim için çok önemli çok değerli bir galibiyet aldık. Bugün iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Bunu oyunun belirli bölümlerinde gösterdiler, belirli bölümlerinde biz gösterdik ama ikinci yarıda attığımız gol sonrasında kontrol tamamen bizdeydi.''

Slovenya’ya tam kadro gelmediklerini, sakat ve hazır olmayan oyuncuların olduğunu anımsatan Buruk, "Galatasaray takımı oluşum aşamasında, birçok oyuncumuz bugün bizimle değildi. Oynayan oyuncular önemli katkı verdi ve bu bizim için önemli, değerliydi. Buradaki galibiyet bize moral olarak çok önemli bir şekilde etki edecek, katkı sağlayacak." diye konuştu.



