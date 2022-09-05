Ömer Tuğrul İnançer'in cenaze namazı ile ilgili ayrıntılar belli oldu

Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden yazar, hukukçu ve muttasavvıf ve Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini olarak bilinen Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında hayatını kaybetti. Hakk'a yürüyen Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi bugün kaldırılacak.

ÖMER TUĞRUL İNANÇER'İN CENAZE NAMAZI NE ZAMAN, NEREDE KILINACAK?

Ömer Tuğrul İnançer, yarın Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DERİN TEESSÜR DUYDUM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Ömer Tuğrul İnançer'in vefatı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan Hakk'a yürüyen İnançer için "Çok kıymetli mutasavvıf ve gönül insanı Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi'nin vefatından derin teessür duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Derecatı Alî olsun. " dedi.

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ÖMER TUĞRUL İNANÇER KİMDİR?

Ömer Tuğrul İnançer, 1946 tarihinde Bursa'da doğdu. Türk avukat, mutasavvıf ve müzisyen.

İstanbul Üniversitesi'nin hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra 1991'e kadar hukuk müşavirliği yaptı. 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun genel müdürlüğüne atanan Ömer Tuğrul İnançer, Türk Tasavvuf Musikisini Koruma ve Yayma Cemiyeti'nin de yöneticisiydi.

733. - 736. frekansda TRT'nin Vuslat Yıldönümü'nde Mevlevi ayininde sunuculuk ve yorumculuk yapmıştır. 1999'dan beri İstanbul Cerrahi Tarikatı'nın postnişinliğini yapmaktadır.