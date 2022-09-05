Ömer Tuğrul İnançer vuslata erdi

“Günahkârım diye ümidini kesme Allah’tan. Muhammed Mustafa gibi sözü Rabbine geçer yârimiz vardır” diyen mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer, gönülden gönüle geçen sohbetlerini miras bırakıp rahmeti rahmana kavuştu. 20 gün önce safra kesesi operasyonu geçiren İnançer, istirahat ettiği İstanbul’daki evinde dün sabaha karşı vefat etti. 76 yıllık hayatında dedesinin “Ömer gibi adaletli olsun” diyerek koyduğu ismine layık olmaya çalıştı. Kadı mektebinde okumuş bir dedenin torunu olarak hukuk okuyup adalet dağıtmak için girdiği yola, mutasavvıf ve peygamber aşığı olarak devam etti.

Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden olan İnançer, yazdığı kitaplarıyla, musiki ve dini alanda yaptığı konuşmalarıyla tanınıyor. Sert çıkışlarıyla celalli birisi olduğu izlenimi veren Tuğrul Hoca, “Müslüman her şeye eyvallah demez, bir illallah noktası vardır” dediği sözüyle anlatır bu halini. Bursa’nın Osmanlı yadigârı bir mahallesinde doğması, 16 yaşında kaybettiği dedesinin etkisinde kalması, mahalle camilerinde aldığı eğitim, yetişkinlik hayatında nasıl bir insan olacağının da ipuçlarını verdi.

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İLK DERS MÜEZZİNDEN

Ortaokul yıllarında Batı müziği dersleri alan İnançer, hocasına “Sizin öğrettikleriniz beni bana söylemiyor” diyerek tasavvuf müziğine geçiş yapmıştı. Mahalle camisinde Sadettin Kaynak’ın talebesi Hafız Tahir Karagöz’ün fahri müezzinlik yapmaya başlamasıyla her gün ondan ders almaya başlıyor. Saba, Hicaz, Hüseynî makamlarında ezan okumayı öğreniyor. Ailesi derslerinden başka bir şeyle meşgul olmasını istemediği için, ‘arkadaşımla ders çalışmaya gidiyorum’ diyerek evden çıkıyor, soluğu Bursa Musiki Cemiyeti’nde alıyor. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayıp İstanbul’da ikamete başlayınca da Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde iyi bir musiki eğitimi alıyor. 23 yıldır da kuruluş işlemlerini yürüttüğü Türk Tasavvuf Musikisi Vakfı’nın başkanlığını yürütüyor.

TASAVVUFA YÖNELİŞ

“Hayatım” diye ifade ettiği Cerrahi şubesinin 19. postnişini Muzaffer Ozak’la kendisini bir Mevlevi büyüğü tanıştırmış. “Bundan sonra bunun terbiyesi sana ait Hacı ey” dediğini söyleyen İnançer, “11 sene onun hizmetinde oldum, şimdi de yolunun hizmetindeyim” diyerek anlatır bunu. 1999’dan beri İstanbul Cerrahi Tarikatı’nın postnişinliğini yapan Tuğrul Hoca, musikinin itici gücü, iç dinamiği olması gerektiğini düşünerek bu yola giriyor. Büyük bestekârların hepsinin derviş olduğunu görünce önce Tasavvuf Müziği’ne ardından da tasavvufa yöneliyor.

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TEK DERDİ PEYGAMBER’İ TANITMAK

Tek derdinin insanlarda merak uyandırarak Resul-i Kibriya Efendimiz’in hayatını tetkik etmelerine vesile olmak olduğunu söylüyor her fırsatta. “Hangi kitabı okuyalım?” sorularının tek cevabı var: “Efendimiz’in hayatını konu edinen her şeyi okuyun.” Bir Mevlid Kandili vesilesiyle gazetemize verdiği röportajda, Resulullah’ın yolunu takip etmenin öneminden şu ifadelerle bahsediyor: “İnsanın mükemmelliği Resullulah Hazretleri’ne yakınlığı miktarıncadır. Bu yakınlık maddi ve manevidir. Hareketini de ona benzetmektir. Kastettiğim, sadece şekil olarak benzemek değil. Hz. Peygamber beyaz giydi diye beyaz giymek, şekilcilikten ibarettir. Resulullah Finlandiya’da yaşasaydı beyaz mı giyecekti? Efendimiz beyaz giyinmiyor, iklime uygun giyiniyor. Bunu anlayamadığımız zaman beyazda kalırız. Bunu öğrenebilmek için de Efendimiz’in hayatını tetkik etmemiz lazım.”

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AŞIKLAR ÖLMEZ

Röportajın devamında, “Dünyanın yaratılmasıyla ilgili birçok teoriye kafa yoruyoruz, nasıl yaratıldığını bulmaya çalışıyoruz. Kimse dünyanın ‘neden’ yaratıldığını sormuyor. Akıl ‘nasıl’ı sorar, gönül ‘neden’i sorar. O gönüle sahip olmak için de tefekkür etmek lazım” diyen Ömer Tuğrul İnançer, gönüllere girmenin derdini bir ömür boyu taşıdı. Yunus Emre’nin “Ölen Hayvan İmiş Aşıklar Ölmez” sözünü çokça alıntılayan hocayı doğduğu ahiret yurduna rahmetle yolculuyoruz.

Bıraktığı miras

On iki kitabı bulunan Ömer Tuğrul İnançer en son geçtiğimiz ay “Kalb-i Selim (Aşk Akıl Vahiy)” kitabını çıkarmıştı. Eserde, kalbin aşk yolunda kötü duygulardan nasıl arındırılacağı anlatılıyor. İnançer’in bu yıl çıkardığı diğer kitap olan “Dinle ki Dinlenesin”de ise YouTube için çektiği “Dinle Neyden” programında anlattığı tasavvufun temel konularını ele almıştı. Yazarın diğer eserleri ise şu şekilde: Aşk Kağıda Yazılmıyor, Vakte Karşı Sözler, Muhabbet Peygamberi Hz. Muhammed, Bir Muhammedi Aşık: Hz. Mevlana, Gönül Sohbetleri, Dinle Neyden & Mesnevi Sohbetleri, Şarkılar Seni Söyler, Sohbetler, Gönül Gözü, Mübarek Vakitler.

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Birçok radyo ve televizyon programına konuk olan İnançer, bu mecralara program da yaptı. 2010 yılında Burç FM’de “Tuğrul İnançer ile Seyir Defteri”yle başlayan program macerası sonrasında Mehtap TV’de “Mesneviden”, TRT Türk’te “Ömer Tuğrul İnançer ile Gönül Dünyamız”, Semerkand TV’de “Kalbe Düşünce”, Dost TV’de “Gündem Hac” ve son olarak My Mecra YouTube kanalındaki “Dinle Neyden” ile sürdü.

Ömer Tuğrul İnançer

Batı Müziği’nden tekkeye

Ömer Tuğrul İnançer 1946 yılında Bursa’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olarak, 1991’e kadar hukuk müşavirliği yaptı. Tahsili sırasında özel olarak müzik dersleri aldı. Ortaokulda Batı Müziği dersleri aldığı halde eğitimini bırakıp Tekke Musiki’sine merak saldı. 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nun genel müdürlüğüne atandı. Çeşitli radyo ve televizyon programlarında misafir sanatçı ve konuşmacı olarak yer aldı. Birçok yurtiçi ve yurtdışı konserlerde müzik faaliyetlerinde bulundu. Tasavvuf konularında çeşitli makaleleri yayınlanan Ömer Tuğrul İnançer evli ve iki çocuk babası.



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Ömer Tuğrul İnançer

Siyasilerden taziye mesajı

Ömer Tuğrul İnançer’in vefatı üzerine birçok siyasetçi, bürokrat, din adamı ve sanatçı taziye mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “Çok kıymetli mutasavvıf ve gönül insanı Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi’nin vefatından derin bir teessür duymaktayım. Sayın İnançer’e, Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet, derecatı âli olsun” ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayan isimler arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik başta olmak üzere çok sayıda isim yer aldı.

KÜLTÜR SANAT Ömer Tuğrul İnançer: Biz deliyiz Elhamdülillah