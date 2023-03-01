TFF 1 Mart'ta futbol camiasını bir araya getiriyor. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yardım kampanyaları sürerken, futbol camiası da ortak canlı yayında bir araya gelecek. A Spor ekranlarında da yayınlanacak olan kampanya ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, TFF futbol camiası bağış yayını ne zaman?