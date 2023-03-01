Omuz omuza bağış kampanyası
TFF 1 Mart'ta futbol camiasını bir araya getiriyor. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yardım kampanyaları sürerken, futbol camiası da ortak canlı yayında bir araya gelecek. A Spor ekranlarında da yayınlanacak olan kampanya ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, TFF futbol camiası bağış yayını ne zaman?
OMUZ OMUZA BAĞIŞ KAMPANYASI CANLI YAYINI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Yapılan açıklamaya göre, 1 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek etkinlik, spor kanallarından ortak yayımlanacak. A Spor'dan da yayınlanacak olan kampanya 1 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de canlı yayınlanacak ve 01.00'a kadar devam edecek. Spor dünyasından önemli isimlerden de destek mesajlarının beklendiği organizasyonun detayları haberimizde yer alacak.
OMUZ OMUZA BAĞIŞ KAMPANYASINA KİMLER KATILACAK?
Fatih Terim, TFF'nin düzenleyeceği yardım gecesine katılacak. Arda Turan, Volkan Demirel ve Gökhan Zan, TFF’nin bu akşam yapacağı yardım gecesine katılacak.
FENERBAHÇE'DEN KATILACAK İSİMLER
Ali Koç
Jorge Jesus
Altay Bayındır
Arda Güler
Enner Valencia
Mert Hakan Yandaş
Attila Szalai
BEŞİKTAŞ'TAN KATILACAK İSİMLER
Ahmet Nur Çebi
Şenol Güneş
Cenk Tosun
Rachid Ghezzal
Necip Uysal
Vincent Aboubakar
Atiba
Alexandru Maxim
Salih Uçan
Tayyip Talha Sanuç
GALATASARAY'DAN KATILACAK İSİMLER
Dursun Özbek
Okan Buruk
Fernando Muslera
Bafetimbi Gomis
Kerem Aktürkoğlu
Yunus Akgün
Okan Kocuk