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Depremzedeler için "Omuz Omuza" bağış kampanyası bu akşam düzenlenecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF, Kulüpler Birliği Vakfı ve beİN Medya’nın ortaklaşa düzenlediği ‘Omuz Omuza’ dayanışma ve yardım kampanyasının canlı yayınına Süper Lig’deki kulüplerin başkanları, teknik direktörleri ve futbolcuları bizzat katılacak. ‘Omuz Omuza’ Türkiye ile depremzedeler için tüm kulüplerin katılımı ile yüksek bağış toplanması bekleniyor. Spor kanallarında canlı yayınlanacak bağış kampanyası A Spor'dan da naklen yayınlanacak. Peki, TFF futbol camiası bağış yayını saat kaçta? Hangi kanalda? Omuz Omuza bağış kampanyasına Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'tan kimler katılacak? İşte ayrıntılar...

15:18 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Omuz omuza bağış kampanyası

Omuz omuza bağış kampanyası

TFF 1 Mart'ta futbol camiasını bir araya getiriyor. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yardım kampanyaları sürerken, futbol camiası da ortak canlı yayında bir araya gelecek. A Spor ekranlarında da yayınlanacak olan kampanya ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, TFF futbol camiası bağış yayını ne zaman?

OMUZ OMUZA BAĞIŞ KAMPANYASI CANLI YAYINI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yapılan açıklamaya göre, 1 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek etkinlik, spor kanallarından ortak yayımlanacak. A Spor'dan da yayınlanacak olan kampanya 1 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de canlı yayınlanacak ve 01.00'a kadar devam edecek. Spor dünyasından önemli isimlerden de destek mesajlarının beklendiği organizasyonun detayları haberimizde yer alacak.

OMUZ OMUZA BAĞIŞ KAMPANYASINA KİMLER KATILACAK?

Fatih Terim, TFF'nin düzenleyeceği yardım gecesine katılacak. Arda Turan, Volkan Demirel ve Gökhan Zan, TFF’nin bu akşam yapacağı yardım gecesine katılacak.

FENERBAHÇE'DEN KATILACAK İSİMLER

Ali Koç

Jorge Jesus

Altay Bayındır

Arda Güler

Enner Valencia

Mert Hakan Yandaş

Attila Szalai

BEŞİKTAŞ'TAN KATILACAK İSİMLER

Ahmet Nur Çebi

Şenol Güneş

Cenk Tosun

Rachid Ghezzal

Necip Uysal

Vincent Aboubakar

Atiba

Alexandru Maxim

Salih Uçan

Tayyip Talha Sanuç

GALATASARAY'DAN KATILACAK İSİMLER

Dursun Özbek

Okan Buruk

Fernando Muslera

Bafetimbi Gomis

Kerem Aktürkoğlu

Yunus Akgün

Okan Kocuk



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1 saat önce
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Depremzedeler için "Omuz Omuza" bağış kampanyası bu akşam düzenlenecek
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