Bakan Kasapoğlu: Bakanlığımızın tüm yapısını depremzedelere açtık

Bakan Kasapoğlu, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarının illere dağılmış şekilde güzel bir altyapısı olduğunu belirterek, "Yurtlarımızda boş yatakları değerlendirmeye yönelik ilk etapta 160 bin kapasiteyi depremzedelere açtık, depremzedeler tarafından kullanılıyor. Özellikle Ankara’da Çubuk’ta tüm imkanları sosyal donatılarıyla depremzedeler için tahsis ettik. Mersin’den Kayseri’ye, Kayseri’den Rize’ye kadar yurtlarımızda depremzedeleri misafir ediyoruz. İstanbul, İzmir diğer iller ve özellikle tabii deprem illeri; 11 ilde yurtlarımız ilk andan itibaren depremzedeler için açık. Osmaniye, Gaziantep oralarda ciddi altyapımız söz konusu. Çocuklara yönelik, gençlere yönelik faaliyetler açısından onları da ihmal etmiyoruz" dedi.