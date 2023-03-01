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Bakan Kasapoğlu: Bakanlığımızın tüm yapısını depremzedelere açtık

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtlarda boş yatakları değerlendirmeye yönelik ilk etapta 160 bin kapasitenin depremzedeler tarafından kullanıldığın belirterek, "Gençlik merkezlerimiz, salonlarımız, statlarımız; bakanlığımızın tüm yapısını hamdolsun depremzedelerimize açtık" dedi.

13:28 . 1/03/2023 Çarşamba
DHA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Bakan Kasapoğlu, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarının illere dağılmış şekilde güzel bir altyapısı olduğunu belirterek, "Yurtlarımızda boş yatakları değerlendirmeye yönelik ilk etapta 160 bin kapasiteyi depremzedelere açtık, depremzedeler tarafından kullanılıyor. Özellikle Ankara’da Çubuk’ta tüm imkanları sosyal donatılarıyla depremzedeler için tahsis ettik. Mersin’den Kayseri’ye, Kayseri’den Rize’ye kadar yurtlarımızda depremzedeleri misafir ediyoruz. İstanbul, İzmir diğer iller ve özellikle tabii deprem illeri; 11 ilde yurtlarımız ilk andan itibaren depremzedeler için açık. Osmaniye, Gaziantep oralarda ciddi altyapımız söz konusu. Çocuklara yönelik, gençlere yönelik faaliyetler açısından onları da ihmal etmiyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalara değinen Kasapoğlu, yüz yüze eğitim gören öğrencilerin yurtta kalma durumlarına ilişkin, "Yüz yüze eğitim gören öğrencilerimizin, stajı olan öğrencilerimizin mağdur olmaması adına onlar da yurtta kalıyor, blok blok ayırdık. Gençlik kamplarımız, 50’den fazla kampımız var. Kamplarımızda da depremzedeleri ağırlıyoruz. Onun yanında gençlik merkezlerimiz ilk andan itibaren, salonlarımız, statlarımız; bakanlığımızın tüm yapısını hamdolsun depremzedelerimize açtık. Gençlik liderlerimiz, gönüllü gençlerimiz ilk andan itibaren sahadalar. Başkanlık teşkilatımız üst yöneticisinden tüm çalışanlarına kadar hepsi ilk andan itibaren sahadalar" diye konuştu.



#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
#deprem
#depremzede
#Gençlik ve Spor Bakanı
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Bakan Kasapoğlu: Bakanlığımızın tüm yapısını depremzedelere açtık
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