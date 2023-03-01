Bakan Kasapoğlu: Bakanlığımızın tüm yapısını depremzedelere açtık

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Milli Eğitim Bakanlığı'nın deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalara değinen Kasapoğlu, yüz yüze eğitim gören öğrencilerin yurtta kalma durumlarına ilişkin, "Yüz yüze eğitim gören öğrencilerimizin, stajı olan öğrencilerimizin mağdur olmaması adına onlar da yurtta kalıyor, blok blok ayırdık. Gençlik kamplarımız, 50’den fazla kampımız var. Kamplarımızda da depremzedeleri ağırlıyoruz. Onun yanında gençlik merkezlerimiz ilk andan itibaren, salonlarımız, statlarımız; bakanlığımızın tüm yapısını hamdolsun depremzedelerimize açtık. Gençlik liderlerimiz, gönüllü gençlerimiz ilk andan itibaren sahadalar. Başkanlık teşkilatımız üst yöneticisinden tüm çalışanlarına kadar hepsi ilk andan itibaren sahadalar" diye konuştu.