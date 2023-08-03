Opel Corsa Ağustos ayı güncel fiyat listesi 2023
Opel Corsa güncel fiyat listesi, araba fiyatlarındaki hareketliliğin ardından gündemde yer aldı. Ülkemizde en çok kullanılan araçlar arasında yer alan Opel Corsa, yenilikçi teknolojilere sahip güvenlik ve konfor açısından da pek çok özellikler sunan araçlardan bir tanesi. Hem 3 kapılı hem de 5 kapılı versiyonları bulunan Corsa, farklı motor seçenekleriyle de kullanıcılara hitap ediyor. Opel Corsa 2023 Ağustos güncel fiyat listesi haberimizde.
OPEL CORSA FİYATI NE KADAR? AĞUSTOS 2023
Opel Corsa 1.2 75 HP Benzin MT5 Elegance 880.900 TL
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 Edition 1.008.900 TL
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 Elegance 1.060.900 TL
Opel Corsa 1.2 130 HP Benzin AT8 1.191.900 TL
OPSİYON FİYATLARI
Metalik Renk Tüm Donanımlar 12.712 TL
Siyah Tavan Elegance 7.627 TL
Panoramik Cam Tavan Elegance 22.881 TL