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Opel Corsa Ağustos ayı güncel fiyat listesi 2023

Opel Corsa 2023 Ağustos ayı güncel fiyatı, sıfır yeni araba alacak birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Ülkemizde en çok satan ve tercih edilen araba modellerinden Corsa, kompakt boyutları, şık tasarımı ve ekonomik yakıt tüketimiyle şehir içi kullanım için ideal bir seçenek olarak görülüyor. Opel Corsa, özellikle 2017 yılında Fransız otomobil üreticisi PSA Group’un satın almasıyla birlikte yeni nesil modellerinde, gelişmiş sürüş destek sistemleri, multimedya özellikleri ve akıllı telefon entegrasyonu gibi birçok donanımı kullanıcılara sunuyor. Peki Opel Corsa 2023 fiyatları ne kadar? İşte Ağustos ayı güncel fiyat listesi.

16:32 . 4/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Opel Corsa Ağustos ayı güncel fiyat listesi 2023

Opel Corsa Ağustos ayı güncel fiyat listesi 2023

Opel Corsa güncel fiyat listesi, araba fiyatlarındaki hareketliliğin ardından gündemde yer aldı. Ülkemizde en çok kullanılan araçlar arasında yer alan Opel Corsa, yenilikçi teknolojilere sahip güvenlik ve konfor açısından da pek çok özellikler sunan araçlardan bir tanesi. Hem 3 kapılı hem de 5 kapılı versiyonları bulunan Corsa, farklı motor seçenekleriyle de kullanıcılara hitap ediyor. Opel Corsa 2023 Ağustos güncel fiyat listesi haberimizde.

OPEL CORSA FİYATI NE KADAR? AĞUSTOS 2023

Opel Corsa 1.2 75 HP Benzin MT5 Elegance 880.900 TL

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 Edition 1.008.900 TL

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 Elegance 1.060.900 TL

Opel Corsa 1.2 130 HP Benzin AT8 1.191.900 TL

OPSİYON FİYATLARI

Metalik Renk Tüm Donanımlar 12.712 TL

Siyah Tavan Elegance 7.627 TL

Panoramik Cam Tavan Elegance 22.881 TL

OPEL CORSA ELEKTRİKLİ FİYATLARI

Opel Corsa
100 kW
Ultimate
1.226.900 TL

CROSSLAND FİYATI NE KADAR?

1.2 110 HP Benzin MT6 Essential
1.104.900 TL
1.2 130 HP Benzin AT6 Essential
1.222.900 TL
1.2 130 HP Benzin AT6 Elegance
1.309.900 TL



#Opel
#Corsa
#PSA Group
#Ağustos
#araba fiyatları
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