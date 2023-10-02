|
Özgün

Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Combo güncel fiyat listesi - Ekim 2023

Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Combo modelleri ekim ayı fiyat listesi yayınlandı. Alman otomobil devi Opel, motor sağlamlığı ve göz alıcı tasarımıyla ülkemizde en sevilen araç modelleri arasında yer alıyor. Ope, en çok satan araçlar arasında yer almakta. Otomobil markası Opel, 38 bin 718 adetlik satışa ulaşarak, 2022’de gerçekleştirdiği 36 bin 725 bin adetlik toplam satışı geride bırakmış oldu. Sıfır araçlarda indirim kampanyasının başladığı şu günlerde yeni araç almak isteyen vatandaş, Opel araba fiyatlarını araştırıyor. Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka, Combo ve Vivaro Ekim ayı güncel fiyat listesi haberimizde.

18:04 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka, Combo ve Vivaro güncel fiyat listesi

Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka, Combo ve Vivaro güncel fiyat listesi

Opel otomobilleri, dayanıklılıkları, konforlu sürüş deneyimleri ve modern teknolojileriyle öne çıkmaktadır. Opel, ayrıca elektrikli otomobiller alanında da yatırım yapmaktadır. Şirket, 2025 yılına kadar tüm modellerini elektrikli veya hibrit olarak sunmayı planlamaktadır.

Opel'in en popüler modelleri ve özellikleri

İşte Opel'in en popüler modellerinden bazıları:

Opel Corsa
: Küçük sınıf hatchback. 2023'te yenilenen Corsa, dinamik tasarımı ve verimli motorlarıyla öne çıkıyor.
Opel Astra
: Orta sınıf hatchback ve sedan. Astra, uzun yıllardır Opel'in en çok satan modeli. Güvenilirliği, konforlu sürüş deneyimi ve geniş iç hacmi ile öne çıkıyor.
Opel Insignia
: D-segment sedan ve hatchback. Insignia, Opel'in en büyük ve en lüks modeli. Geniş iç hacmi, güçlü motorları ve modern teknolojileriyle öne çıkıyor.
Opel Mokka
: B-SUV. Mokka, modern tasarımı ve şehir içi kullanımıyla öne çıkan bir SUV'dur.
Opel Grandland
X: C-SUV. Grandland X, geniş iç hacmi ve konforlu sürüş deneyimiyle öne çıkan bir SUV'dur.

Opel Corsa satış fiyatı

880.900 TL'den başlayan fiyatlarla.

200.000 TL 12 Ay %1,99 faiz seçeneği ile ödeme imkanı.

Opel Corsa Elektrik araç fiyatı

1.226.900 TL'den başlayan fiyatlarla,

Opel Astra fiyat listesi

1.239.900 TL'den başlayan fiyatlarla,

Opel Astra Elektrik fiyat listesi

1.599.900 TL'den başlayan fiyatlarla,

Mokka fiyat listesi

1.415.900 TL'den başlayan fiyatlarla,

Mokka Elektrik fiyat listesi

1.493.900 TL'den başlayan fiyatlarla,

Crossland fiyat listesi

1.104.900 TL'den başlayan fiyatlarla,

Grandland fiyat listesi

1.698.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmakta.


#Opel
#Opel fiyatı
#Corsa
#Astra
#Crossland
#Mokka
#Combo
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sıfır arabalarda kampanyalar başladı | Arabalarda indirimler olacak mı?