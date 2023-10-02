Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka, Combo ve Vivaro güncel fiyat listesi
Opel otomobilleri, dayanıklılıkları, konforlu sürüş deneyimleri ve modern teknolojileriyle öne çıkmaktadır. Opel, ayrıca elektrikli otomobiller alanında da yatırım yapmaktadır. Şirket, 2025 yılına kadar tüm modellerini elektrikli veya hibrit olarak sunmayı planlamaktadır.
Opel'in en popüler modelleri ve özellikleri
İşte Opel'in en popüler modellerinden bazıları:
Opel Corsa satış fiyatı
880.900 TL'den başlayan fiyatlarla.
200.000 TL 12 Ay %1,99 faiz seçeneği ile ödeme imkanı.
Opel Corsa Elektrik araç fiyatı
1.226.900 TL'den başlayan fiyatlarla,
Opel Astra fiyat listesi
1.239.900 TL'den başlayan fiyatlarla,
Opel Astra Elektrik fiyat listesi
1.599.900 TL'den başlayan fiyatlarla,
Mokka fiyat listesi
1.415.900 TL'den başlayan fiyatlarla,
Mokka Elektrik fiyat listesi
1.493.900 TL'den başlayan fiyatlarla,
Crossland fiyat listesi
1.104.900 TL'den başlayan fiyatlarla,
Grandland fiyat listesi
1.698.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmakta.