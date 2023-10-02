Honda Civic, Accord, City, Jazz ve CR-V modelleri ekim ayı fiyat listesi yayınlandı. Japon otomobil devi Honda, motor sağlamlığı ve göz alıcı tasarımıyla ülkemizde en sevilen araç modelleri arasında yer alıyor. Dünya çapında da en çok satan araçlar arasında yer alan Honda, Civic ve CR-V modelleriyle 2019’da 5 milyon adet satışa ulaştı. Bu kapsamda yeni araç almak isteyen birçok vatandaş Honda araba fiyatlarını araştırıyor. Honda Civic, Accord, City, Jazz ve CR-V Ekim ayı güncel fiyat listesi haberimizde.